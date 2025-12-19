Diplomatie : L'avion militaire nigérian quitte le Burkina Faso pour le Ghana

Une escale stratégique à Accra

Après avoir décollé de Bobo-Dioulasso plus tôt dans la journée, l'avion de l'armée de l'air nigériane a rejoint la base aérienne d'Accra, au Ghana. Cette étape marque la fin de l'immobilisation de l'appareil en territoire burkinabè, une situation qui faisait l'objet d'un suivi diplomatique rigoureux.







Poursuite de la mission vers le Portugal

Le gouvernement nigérian a précisé que cet arrêt au Ghana n'est qu'une transition technique. Conformément au plan de vol initial, l'aéronef devrait redécoller dès demain, samedi 20 décembre, en direction du Portugal.









Soulagement diplomatique

Le communiqué souligne la coordination entre les autorités des pays concernés pour permettre ce transit. Le retour en zone CEDEAO (via le Ghana) de l'équipage et de l'appareil est perçu comme une étape majeure vers la normalisation de cet incident logistique ou diplomatique.

