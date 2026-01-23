Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Diplomatie : Le Tchad et le Groupe tadjik UDI International scellent un accord stratégique à Accra


Alwihda Info | Par - 24 Janvier 2026


Sous l’impulsion de la vision de développement du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, le Consulat honoraire du Tchad au Ghana a franchi une étape décisive dans la recherche d'investissements directs étrangers. Un mémorandum d'accord (MOU) a été signé ce mois de janvier 2026 pour transformer les secteurs de l'énergie et de l'agriculture.


Diplomatie : Le Tchad et le Groupe tadjik UDI International scellent un accord stratégique à Accra



 

La capitale ghanéenne a servi de cadre à une rencontre de haut niveau entre le Consul honoraire du Tchad à Accra, M. Adam Djibrine, et le Président-Directeur Général du groupe tadjik UDI INTERNATIONAL, M. Davlatov Saidmurod. Cette séance de travail s'est conclue par un engagement ferme de la multinationale à investir dans le potentiel tchadien.




Agriculture et Énergie : Les deux piliers de l'accord


Le partenariat entre le Tchad et UDI International s'articule autour de deux urgences nationales :

  1. La Souveraineté Alimentaire : À travers le transfert de technologies agricoles et l'optimisation des chaînes de production pour réduire la dépendance aux importations.

  2. La Transition Énergétique : Le groupe tadjik, fort de son expérience dans des contextes géographiques parfois similaires à ceux du Tchad, apportera son expertise dans les énergies renouvelables (solaire et hydroélectricité) pour pallier les déficits énergétiques actuels.




Pourquoi le Groupe UDI International ?


Originaire du Tadjikistan, une nation qui a su développer une expertise robuste dans la gestion de l'eau et de l'énergie en zones arides et semi-arides, UDI International propose un modèle de développement adapté aux réalités sahéliennes du Tchad. La signature du MOU marque le début d'une phase d'études techniques pour des projets structurants qui devraient voir le jour sous peu.




Une diplomatie économique offensive


Pour M. Adam Djibrine, cette rencontre s'inscrit dans la "Diplomatie d'Action" voulue par les plus hautes autorités tchadiennes. Il ne s'agit plus seulement de représentation, mais de devenir un véritable pont entre les investisseurs mondiaux et les opportunités locales.
 

L'engagement du Groupe UDI International est perçu comme un signal fort envoyé à la communauté internationale sur l'attractivité du marché tchadien et la stabilité du cadre des investissements.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/01/2026

Tchad : armes, motos et millions saisis lors d’une opération de sécurisation de la Police nationale

Tchad : armes, motos et millions saisis lors d’une opération de sécurisation de la Police nationale

Coopération Multilatérale : Le Tchad, la Banque Mondiale et l'ONU scellent leurs priorités pour 2026 Coopération Multilatérale : Le Tchad, la Banque Mondiale et l'ONU scellent leurs priorités pour 2026 23/01/2026

Populaires

CEMAC : vers la digitalisation des finances publiques des pays membres

23/01/2026

Cameroun - Pensée et Société : La « Nuit des Idées » à Garoua s'attaque au fléau de la désinformation

23/01/2026

Économie Rurale : La ville de Laï relance son marché à bétail pour dynamiser la Tandjilé

23/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/01/2026 - Barra Lutter

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter