Diplomatie : Le Tchad et le Groupe tadjik UDI International scellent un accord stratégique à Accra

La capitale ghanéenne a servi de cadre à une rencontre de haut niveau entre le Consul honoraire du Tchad à Accra, M. Adam Djibrine, et le Président-Directeur Général du groupe tadjik UDI INTERNATIONAL, M. Davlatov Saidmurod. Cette séance de travail s'est conclue par un engagement ferme de la multinationale à investir dans le potentiel tchadien.









Agriculture et Énergie : Les deux piliers de l'accord



Le partenariat entre le Tchad et UDI International s'articule autour de deux urgences nationales :



La Souveraineté Alimentaire : À travers le transfert de technologies agricoles et l'optimisation des chaînes de production pour réduire la dépendance aux importations. La Transition Énergétique : Le groupe tadjik, fort de son expérience dans des contextes géographiques parfois similaires à ceux du Tchad, apportera son expertise dans les énergies renouvelables (solaire et hydroélectricité) pour pallier les déficits énergétiques actuels.







Pourquoi le Groupe UDI International ?



Originaire du Tadjikistan, une nation qui a su développer une expertise robuste dans la gestion de l'eau et de l'énergie en zones arides et semi-arides, UDI International propose un modèle de développement adapté aux réalités sahéliennes du Tchad. La signature du MOU marque le début d'une phase d'études techniques pour des projets structurants qui devraient voir le jour sous peu.









Une diplomatie économique offensive



Pour M. Adam Djibrine, cette rencontre s'inscrit dans la "Diplomatie d'Action" voulue par les plus hautes autorités tchadiennes. Il ne s'agit plus seulement de représentation, mais de devenir un véritable pont entre les investisseurs mondiaux et les opportunités locales.





L'engagement du Groupe UDI International est perçu comme un signal fort envoyé à la communauté internationale sur l'attractivité du marché tchadien et la stabilité du cadre des investissements.

