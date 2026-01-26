Diplomatie : Le patron de l’UNOCA fait ses adieux au Tchad sur une note de satisfaction

Un mandat marqué par l'accompagnement de la transition



Accompagné du Coordonnateur résident des Nations Unies, le Dr François Batalingaya, M. Abarry a profité de cette entrevue pour souligner les étapes clés qui ont jalonné son séjour :



Le Dialogue de Doha : Une étape cruciale de réconciliation avec les politico-militaires que l'ONU a suivie de près.

L'aboutissement de la transition : Le diplomate a félicité les autorités tchadiennes pour avoir mené à bien le processus électoral et le retour à la normalité institutionnelle.

La stabilité régionale : Le rôle pivot du Tchad dans la sécurité de l'Afrique centrale a été réaffirmé comme une priorité pour l'UNOCA.





Les mots forts du diplomate

« Le Tchad a accompli des progrès significatifs, marqués notamment par le dialogue de Doha et l'aboutissement de la transition politique. » — Abdou Abarry









Cette déclaration sonne comme un satisfecit de la communauté internationale envers la méthode tchadienne de résolution de crise, malgré les défis persistants dans la zone sahélienne.





Le départ d'Abdou Abarry ne signifie pas un désengagement des Nations Unies. Au contraire, le Dr François Batalingaya reste en première ligne pour coordonner l'aide au développement et l'assistance humanitaire. La transition étant achevée, l'ONU devrait désormais orienter son soutien vers :

