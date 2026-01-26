Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Diplomatie : Le patron de l’UNOCA fait ses adieux au Tchad sur une note de satisfaction


Alwihda Info | Par - 26 Janvier 2026


Ce lundi 26 janvier 2026, Dr Sabre Fadoul, Ministre d’État des Affaires étrangères, a reçu le diplomate onusien Abdou Abarry. En fin de mission, ce dernier a dressé un bilan élogieux de l'évolution politique du Tchad, saluant le passage réussi de la transition à l'ordre constitutionnel.


Diplomatie : Le patron de l’UNOCA fait ses adieux au Tchad sur une note de satisfaction



 

Un mandat marqué par l'accompagnement de la transition


Accompagné du Coordonnateur résident des Nations Unies, le Dr François Batalingaya, M. Abarry a profité de cette entrevue pour souligner les étapes clés qui ont jalonné son séjour :

  • Le Dialogue de Doha : Une étape cruciale de réconciliation avec les politico-militaires que l'ONU a suivie de près.

  • L'aboutissement de la transition : Le diplomate a félicité les autorités tchadiennes pour avoir mené à bien le processus électoral et le retour à la normalité institutionnelle.

  • La stabilité régionale : Le rôle pivot du Tchad dans la sécurité de l'Afrique centrale a été réaffirmé comme une priorité pour l'UNOCA.



Les mots forts du diplomate

 

« Le Tchad a accompli des progrès significatifs, marqués notamment par le dialogue de Doha et l'aboutissement de la transition politique. » — Abdou Abarry




Cette déclaration sonne comme un satisfecit de la communauté internationale envers la méthode tchadienne de résolution de crise, malgré les défis persistants dans la zone sahélienne.
 

Le départ d'Abdou Abarry ne signifie pas un désengagement des Nations Unies. Au contraire, le Dr François Batalingaya reste en première ligne pour coordonner l'aide au développement et l'assistance humanitaire. La transition étant achevée, l'ONU devrait désormais orienter son soutien vers :

  1. Le renforcement des institutions démocratiques.

  2. La mise en œuvre des réformes socio-économiques issues du cahier des charges de la transition.

  3. La gestion des crises frontalières (Soudan, RCA) qui continuent de peser sur le Tchad.




 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/01/2026

​Infrastructures routières au Tchad : 35 % des travaux déjà réalisés à Khachkhacha

​Infrastructures routières au Tchad : 35 % des travaux déjà réalisés à Khachkhacha

Bébédjia : Les enseignants de l’IPEP 1 au cœur d’une session de renforcement sur l’éthique et la déontologie Bébédjia : Les enseignants de l’IPEP 1 au cœur d’une session de renforcement sur l’éthique et la déontologie 25/01/2026

Populaires

Tchad : une enfant brûlée par sa mère après une fausse accusation de vol

25/01/2026

​Infrastructures routières au Tchad : 35 % des travaux déjà réalisés à Khachkhacha

25/01/2026

Bébédjia : Les enseignants de l’IPEP 1 au cœur d’une session de renforcement sur l’éthique et la déontologie

25/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/01/2026 - Barra Lutter

Bibi-bili à Ndjamena : quand les femmes brisent le tabou des cabarets

Bibi-bili à Ndjamena : quand les femmes brisent le tabou des cabarets

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ? Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ? 22/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter