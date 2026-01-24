Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Diplomatie Régionale : Le Tchad triomphe au 9ᵉ Sommet extraordinaire de la CEEAC


Par - 25 Janvier 2026


Le samedi 24 janvier 2026, la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) s'est réunie pour une session décisive par visioconférence. Pour le Tchad, ce sommet se solde par un double succès diplomatique : l'élection d'une figure nationale à la vice-présidence de la Commission et un soutien unanime pour un siège au Conseil de sécurité de l'ONU.


Diplomatie Régionale : Le Tchad triomphe au 9ᵉ Sommet extraordinaire de la CEEAC



 

Une Tchadienne à la Vice-présidence de la Commission


L'un des points d'orgue de ce sommet extraordinaire a été le renouvellement de l'exécutif communautaire. À l’issue des délibérations à huis clos, Madame Mariam Mahamat Nour, Ambassadrice de carrière, a été élue au poste de Vice-présidente de la Commission de la CEEAC.
 

Cette élection témoigne de la reconnaissance de l'expertise tchadienne en matière de gestion des crises et d'intégration régionale. Le Ministre d'État, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, avait préalablement balisé le terrain lors des travaux préparatoires à Malabo, assurant la cohérence de la candidature tchadienne.




Cap sur l'ONU : Le mandat 2030-2031


Le sommet a également été marqué par une annonce stratégique majeure : la CEEAC a officiellement entériné le soutien du bloc régional à la candidature du Tchad pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2030-2031.
 

Ce soutien "en bloc" est crucial, car il garantit au Tchad un poids diplomatique considérable lors du vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, positionnant le pays comme le porte-voix des intérêts de l'Afrique Centrale sur la scène mondiale.




Une vision d'intégration réaffirmée


En participant à cette session par visioconférence, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno réaffirme l'engagement du Tchad pour une Afrique Centrale plus intégrée et mieux représentée. La modernisation de l'institution, passée d'un Secrétariat général à une Commission plus dynamique, porte désormais l'empreinte de la diplomatie tchadienne.




 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


