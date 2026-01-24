Diplomatie Régionale : Le Tchad triomphe au 9ᵉ Sommet extraordinaire de la CEEAC

Une Tchadienne à la Vice-présidence de la Commission



L'un des points d'orgue de ce sommet extraordinaire a été le renouvellement de l'exécutif communautaire. À l’issue des délibérations à huis clos, Madame Mariam Mahamat Nour, Ambassadrice de carrière, a été élue au poste de Vice-présidente de la Commission de la CEEAC.





Cette élection témoigne de la reconnaissance de l'expertise tchadienne en matière de gestion des crises et d'intégration régionale. Le Ministre d'État, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, avait préalablement balisé le terrain lors des travaux préparatoires à Malabo, assurant la cohérence de la candidature tchadienne.









Cap sur l'ONU : Le mandat 2030-2031



Le sommet a également été marqué par une annonce stratégique majeure : la CEEAC a officiellement entériné le soutien du bloc régional à la candidature du Tchad pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2030-2031.





Ce soutien "en bloc" est crucial, car il garantit au Tchad un poids diplomatique considérable lors du vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, positionnant le pays comme le porte-voix des intérêts de l'Afrique Centrale sur la scène mondiale.









Une vision d'intégration réaffirmée



En participant à cette session par visioconférence, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno réaffirme l'engagement du Tchad pour une Afrique Centrale plus intégrée et mieux représentée. La modernisation de l'institution, passée d'un Secrétariat général à une Commission plus dynamique, porte désormais l'empreinte de la diplomatie tchadienne.











