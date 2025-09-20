Alwihda Info
TCHAD

Djourab : le berceau de l’humanité se transforme en joyau scientifique et touristique


Alwihda Info | Par - 22 Septembre 2025


Situé au nord du Tchad, au cœur du Sahara, s’étend une terre chargée d’histoire et de mystères : le Djourab. C’est ici, dans ce paysage aride et fascinant, que deux découvertes majeures ont bouleversé la compréhension de nos origines : Abel et Toumaï, les plus anciens hominidés connus à ce jour.


  Ce 21 septembre 2025, le site a accueilli une importante délégation conduite par Abakar Rozzi Teguil, ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, accompagné du professeur Baba Maillaye, célèbre découvreur de Toumaï et d’Abel. La visite vise à donner un nouvel élan à la valorisation scientifique et touristique du Djourab.

 
Découvert dans les années 1990 puis dans les années 2000, le Djourab est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus grands gisements paléontologiques de la planète. Les vastes étendues, ses dunes dorées et son horizon sans fin en font également un lieu d’aventure et d’émerveillement pour les amoureux de la nature et du désert.

 
Lors de sa visite, le ministre Abakar Rozzi Teguil a rappelé : « Sous l’impulsion du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, notre département apportera tout le soutien nécessaire pour faire classer le Djourab au patrimoine mondial de l’UNESCO ».

 
Dans le cadre du Plan national “Tchad Connexion 2030”, il est prévu de créer un site intégré combinant musées, espaces pédagogiques, circuits de découverte et infrastructures d’accueil pour les touristes.

 
L’ambition est claire : faire du Djourab un haut lieu du tourisme scientifique international, à la fois centre d’études, musée à ciel ouvert et espace éducatif. Les visiteurs pourront y découvrir des reconstitutions interactives des découvertes, des circuits guidés sur les traces d’Abel et de Toumaï, ou encore des expositions sur l’évolution humaine.

 
Le Djourab n’est pas seulement un site scientifique, c’est un véritable voyage dans le temps. Entre dunes et fossiles, visiteurs et chercheurs trouvent un terrain d’exploration unique et une source d’émotion rare. Avec l’appui du gouvernement et des partenaires internationaux, le Tchad veut transformer ce joyau en une destination incontournable pour tous ceux qui souhaitent découvrir le berceau de l’humanité.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


