Dr Onji’i Esono : une thèse en communication orale sur le porte-parole de la dot

L’amphithéâtre Hervé Bourges de l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ESSTIC) de Yaoundé, a servi de cadre le 9 décembre dernier, à la soutenance d’une thèse de doctorat PH. D en sciences de l’information et de la communication.



Soutenue par Gérard Paul Onji’i Esono, elle portait sur : « le rituel de la communication orale au travers du rôle du Mbi Ntum (porte-parole) dans le cadre de la dot chez les Fang. Etude exploratoire des interactions de mise en scène cérémonielle ». Ce travail de recherche a été réalisé sous le direction de Eugène Booh Bateng.



Il faut dire que la dot est l'étape la plus importante qui consacre le mariage coutumier chez les Fang. Il s’agit d’une manifestation, un spectacle communautaire qui se déroule publiquement, dans un espace indiqué et consacré, mettant en scène des acteurs. A cette occasion, un rituel procède de la mobilisation de plusieurs séquences et actes de communication orale, qui s'enchainent de manière orchestrale.



C'est dans cette situation d'interaction communicationnelle singulière qu'interviennent les Mbi Ntum (porte-paroles). Les deux porte-portes, représentant chaque partie, s'identifient comme des personnages-clés, dont le rôle est de savoir communiquer pour le groupe qu'ils représentent chacun.



A travers leurs discours gestuelles, mimiques, expressions faciales, chants et même silences, ce sont des acteurs, et le produit de leur prestation donnent du sens à la cérémonie de la dot. Cela étant, le regard porté sur cette manifestation observée à plusieurs reprises, à différents endroits, s'est réalisé sous le prisme du paradigme de l'interactionnisme symbolique. II s’avère après étude que le déroulement scénique de la dot est un phénomène dynamique et interactif offrant le spectacle d'une communication cérémonielle ritualisée qui s'actualise ainsi dans l'aire culturelle Fang, depuis des générations.



Interaction progressive et dynamique

Cette thèse explore les fondements de la pratique ritualisée de la communication orale et met en exergue les différentes formes de parole relevées par cette recherche, la parole donnée, la parole rendue, la parole actante et la parole « avalée » ou gardée..., et leurs manifestations, telles que perçues dans la société africaine et reproduites par les acteurs en scène, pendant les séquences du rituel de la dot.



En d'autres termes, tout en répondant à la question de savoir comment se déroule la dot chez les Fang, il en ressort que théorise la pratique de la communication orale, dans cette interaction progressive et dynamique se base essentiellement sur le rôle joué par les Mbi-Ntum.



Enseignant associé au département de publicité, il s'intéresse aux problématiques de l'anthropologie de la communication, ce qui l’a conduit à la soutenance d’une thèse, qui a d’ailleurs reçu la mention très honorable. C’était devant un jury présidé par le Pr Laurent Charles Boyomo Assala, et composé des Professeurs Célestin Messanga Obama, Paul Abouna et Charles Binam Bikoï.



Diplômé de communication publicitaire, il a fait tout son parcours universitaire à l'université de Yaoundé ll-Soa, à l'Esstic. Il est actuellement responsable de la communication du barrage hydroélectrique de Memve'ele.