Économie Numérique : La Mairie de N’Djamena s'engage à propulser les pépites locales

La capitale tchadienne est en pleine ébullition créative, et la municipalité ne compte pas rester en marge. Le maire Senoussi Hassana Abdoulaye a franchi les portes de deux institutions phares de l'innovation locale pour réaffirmer la volonté de la mairie de transformer la ville en un véritable laboratoire de solutions pour le développement.









Job-Booster et WenakLabs : Les moteurs du changement

La visite a conduit la délégation municipale dans deux univers distincts mais complémentaires :



Job-Booster Chad : Entreprise sociale de référence, elle se concentre sur l'employabilité des jeunes. Sa mission est de transformer le potentiel des demandeurs d'emploi en compétences prêtes pour le marché, tout en offrant un accompagnement financier et technique aux start-up. WenakLabs : Premier hub technologique du Tchad, ce "laboratoire d'idées" (Hackerspace) est le temple de la culture numérique. De l'incubation de projets informatiques à la formation sur la cybersécurité et l'intelligence artificielle, WenakLabs façonne les leaders technologiques de demain.







Une municipalité "Boosteur" de talents



Émerveillé par la qualité des prototypes et le dynamisme des équipes rencontrées, le Maire a été clair : la commune est prête à passer de simple spectatrice à partenaire active.





« La municipalité est prête à travailler et à booster ce type de projets locaux porteurs de développement », a-t-il affirmé.











Cette volonté d'engagement pourrait se traduire par :



L'accès aux marchés publics pour les solutions numériques locales.

La création d'espaces dédiés à l'innovation dans les différents arrondissements.

Le soutien logistique aux programmes de formation massive des jeunes n'djamenois.









Vers une ville intelligente (Smart City)



En soutenant des structures comme WenakLabs, qui prône l'inclusion digitale et le partage de connaissances, la mairie pose les jalons d'une gestion urbaine modernisée. La digitalisation des services municipaux et l'amélioration de la transparence administrative sont des chantiers où ces start-up pourraient jouer un rôle de premier plan.





Cette visite marque un tournant : l'innovation n'est plus seulement une affaire de "geeks" dans des bureaux climatisés, mais devient un levier officiel de la politique communale pour lutter contre le chômage et dynamiser l'économie urbaine.

