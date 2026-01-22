Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Économie Rurale : La ville de Laï relance son marché à bétail pour dynamiser la Tandjilé


Alwihda Info | Par Éric Guedi - 23 Janvier 2026


Le vendredi 23 janvier 2026 restera une date marquante pour le développement local de la province de la Tandjilé. Sous l'impulsion de la municipalité, le marché à bétail de Laï a officiellement rouvert ses portes. Cette initiative vise à transformer la commune en une plaque tournante du commerce agro-pastoral dans la région.


Économie Rurale : La ville de Laï relance son marché à bétail pour dynamiser la Tandjilé



 

C’est dans une atmosphère de fête et d’optimisme que le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, a présidé la cérémonie de relance des activités du marché à bétail. Entouré du Président du Conseil Provincial, Yaougué Mallet, et du Sénateur Mahadi Kassouré, il a marqué le coup d'envoi d'une nouvelle ère économique pour la Tandjilé Est.



Un pôle d'attraction pour le commerce agro-pastoral


Le marché à bétail de Laï n'est pas seulement un lieu d'échange de bétail ; il se veut un moteur de croissance. Pour le maire de la ville, Selgue Dergue Augustin, la redynamisation de cet espace est une priorité pour sa commune. L’objectif est double :

  • Centraliser l'offre : Permettre aux éleveurs de trouver des débouchés fiables pour leurs troupeaux.

  • Sécuriser les transactions : Offrir un cadre légal et organisé aux commerçants et opérateurs économiques.




Un levier pour les recettes communales


Au-delà du commerce pur, ce marché représente une source de revenus vitale pour la mairie de Laï. Les taxes perçues sur les transactions et l'occupation de l'espace permettront de financer d'autres projets de développement urbain et social dans la commune.


En appelant les opérateurs économiques à fréquenter massivement ce site, le Délégué Général du Gouvernement souligne l'importance de la circulation monétaire pour "booster" l'économie locale.




Rendez-vous tous les vendredis


Désormais, le marché de Laï reprend son rythme hebdomadaire. Tous les vendredis, la ville vibrera au rythme des négociations entre éleveurs et acheteurs. Ce calendrier régulier est essentiel pour instaurer une habitude chez les grands commerçants qui parcourent la province et les régions voisines.
 

Cette relance est perçue par les populations locales comme un signal fort envoyé aux investisseurs : Laï est prête à valoriser son potentiel pastoral et à s'affirmer comme un carrefour commercial incontournable.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
© 2024 Alwihda Info
