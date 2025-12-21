Élections en RCA : La Kémo sous haute protection pour la réception du matériel sensible

Une logistique sécurisée de bout en bout
Sous la supervision de Didier Dimanche, président de l'ANE à Sibut, le matériel (bulletins de vote, listes électorales, cachets) a été acheminé et stocké sous la protection de la MINUSCA. Ce dispositif garantit l'intégrité du vote dans les sous-préfectures de Sibut, Dekoa, Mala et Ndjoukou.
Un maillage sécuritaire FDS-MINUSCA
Le Lieutenant Dangon Serge Le Pen, commandant de compagnie de la Kémo, a coordonné un plan de sécurisation robuste. La répartition des tâches est claire :
-
Patrouilles urbaines : Sécurisation des centres-villes et des lieux de vote par les FDS.
-
Points de contrôle : Checkpoints mixtes pour rassurer la population et filtrer les flux.
-
Appui international : Collaboration étroite avec le bataillon burundais de la MINUSCA pour les zones périphériques.
Faciliter l'accès aux urnes
Au-delà de la sécurité armée, la MINUSCA a investi dans les infrastructures. La réhabilitation de quatre ponts dans la région est un acte majeur pour le désenclavement, permettant aux électeurs des communes reculées comme Thilo ou Guifa d'accéder physiquement aux bureaux de vote. Ce volet est complété par des ateliers de sensibilisation pour garantir un climat électoral apaisé, loin des discours de haine.