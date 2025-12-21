Alwihda Info
AFRIQUE

Élections en RCA : La Kémo sous haute protection pour la réception du matériel sensible


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


À l'approche des scrutins groupés, la préfecture de la Kémo franchit une étape décisive. Ce vendredi 19 décembre 2025, le démembrement de l'Autorité Nationale des Élections (ANE) a réceptionné le matériel électoral sensible, marquant le début d'un déploiement logistique d'envergure.


Élections en RCA : La Kémo sous haute protection pour la réception du matériel sensible


 

Une logistique sécurisée de bout en bout

 

Sous la supervision de Didier Dimanche, président de l'ANE à Sibut, le matériel (bulletins de vote, listes électorales, cachets) a été acheminé et stocké sous la protection de la MINUSCA. Ce dispositif garantit l'intégrité du vote dans les sous-préfectures de Sibut, Dekoa, Mala et Ndjoukou.





 

Un maillage sécuritaire FDS-MINUSCA

 

Le Lieutenant Dangon Serge Le Pen, commandant de compagnie de la Kémo, a coordonné un plan de sécurisation robuste. La répartition des tâches est claire :

  • Patrouilles urbaines : Sécurisation des centres-villes et des lieux de vote par les FDS.

  • Points de contrôle : Checkpoints mixtes pour rassurer la population et filtrer les flux.

  • Appui international : Collaboration étroite avec le bataillon burundais de la MINUSCA pour les zones périphériques.



 

Faciliter l'accès aux urnes

 

Au-delà de la sécurité armée, la MINUSCA a investi dans les infrastructures. La réhabilitation de quatre ponts dans la région est un acte majeur pour le désenclavement, permettant aux électeurs des communes reculées comme Thilo ou Guifa d'accéder physiquement aux bureaux de vote. Ce volet est complété par des ateliers de sensibilisation pour garantir un climat électoral apaisé, loin des discours de haine.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


