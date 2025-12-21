Élections en RCA : La Kémo sous haute protection pour la réception du matériel sensible

Faciliter l'accès aux urnes

Au-delà de la sécurité armée, la MINUSCA a investi dans les infrastructures. La réhabilitation de quatre ponts dans la région est un acte majeur pour le désenclavement, permettant aux électeurs des communes reculées comme Thilo ou Guifa d'accéder physiquement aux bureaux de vote. Ce volet est complété par des ateliers de sensibilisation pour garantir un climat électoral apaisé, loin des discours de haine.

