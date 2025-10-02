Alwihda Info
SPORTS

Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : la liste des 24 SAO retenus pour affronter le Mali et la RCA est connue


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Octobre 2025



Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : la liste des 24 SAO retenus pour affronter le Mali et la RCA est connue
La Fédération tchadienne de football association (FTFA) a dévoilé la liste des 24 joueurs convoqués pour les prochaines rencontres des SAO du Tchad, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L’équipe nationale affrontera le Mali le 9 octobre et la République centrafricaine le 12 octobre à N’Djamena.

Le retour de Marius Mouandilmadji
Parmi les principales nouvelles de cette convocation figure le grand retour de l’attaquant Marius Mouandilmadji (Samsunspor, Turquie), qui avait annoncé récemment sa disponibilité pour réintégrer la sélection après plusieurs mois d’absence. Sa présence devrait renforcer le secteur offensif des SAO.

Une liste équilibrée entre expatriés et locaux
La sélection rassemble des joueurs évoluant dans divers championnats africains et européens, mais aussi des éléments locaux. On retrouve notamment : Mahamat Thiam Maintah (Stade Tunisien, Tunisie), William Damba Koularambaye (RC Kadiogo, Burkina Faso), Djwal Kaïba (FC Wil 1900, Suisse), Haroun Tchaouna (Zabbar St-Patrick, Malte), Lassine Kouma (Young Africans, Tanzanie), Bertrand Junior Mani (Gandzasar Kapan, Arménie), ainsi que des cadres comme Abakar Mahamat (TP Elect Sport FC) et Aziz Abdoul (Al Qanah, Égypte).

Une double confrontation décisive
Ces matchs face au Mali et à la RCA seront cruciaux pour le Tchad, qui espère créer la surprise dans un groupe relevé. Les supporteurs attendent des SAO un sursaut d’orgueil et des résultats positifs à domicile, surtout avec l’appui du public de N’Djamena. L’entraîneur et son staff misent sur une équipe rajeunie mais expérimentée, capable de rivaliser avec des adversaires de haut niveau.


