Éliminatoires Coupe du monde : le Mali bat les Comores et revient à 4 points du Ghana

Le jeudi 4 septembre 2025, le Mali a réalisé une belle opération en remportant la victoire 3 buts à 0 sur les Comores.



Cette rencontre importante pour la suite des éliminatoires du Mondial 2026 s'inscrivait dans le cadre de la 7e journée éliminatoire. Les 3 réalisations portent les signatures de Néné Dorgeles, Kamory Doumbia et Lassana Coulibaly.



Désormais crédité de 12 points, le Mali qui occupe la 3e place réduit l'écart avec le Ghana (16points) qu'il affrontera le lundi prochain à Accra pour le compte de la 8e journée.