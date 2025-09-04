Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Éliminatoires Coupe du monde : le Mali bat les Comores et revient à 4 points du Ghana


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Septembre 2025



Éliminatoires Coupe du monde : le Mali bat les Comores et revient à 4 points du Ghana
Le jeudi 4 septembre 2025, le Mali a réalisé une belle opération en remportant la victoire 3 buts à 0 sur les Comores.

Cette rencontre importante pour la suite des éliminatoires du Mondial 2026 s'inscrivait dans le cadre de la 7e journée éliminatoire. Les 3 réalisations portent les signatures de Néné Dorgeles, Kamory Doumbia et Lassana Coulibaly.

Désormais crédité de 12 points, le Mali qui occupe la 3e place réduit l'écart avec le Ghana (16points) qu'il affrontera le lundi prochain à Accra pour le compte de la 8e journée.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/09/2025

Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud

Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud

Tchad : le président de la République félicite les Sao après leur nul héroïque face au Ghana Tchad : le président de la République félicite les Sao après leur nul héroïque face au Ghana 04/09/2025

Populaires

Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud

04/09/2025

Football : Raoul Savoy insuffle un nouvel élan aux Sao du Tchad

04/09/2025

Football – SAO du Tchad : Raoul Savoy salue la réaction de ses joueurs et l’appui du public

04/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter