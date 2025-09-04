Alwihda Info
SPORTS

Éliminatoires Mondial 2026 : le sélectionneur des SAO du Tchad dévoile son onze de départ face au Ghana


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Septembre 2025


À quelques heures du coup d’envoi du match tant attendu entre les Sao du Tchad et les Black Stars du Ghana, au Stade de Mandjafa, la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) a dévoilé la composition officielle de l’équipe nationale.


Le onze de départ

Raoul Savoy, sélectionneur des Sao, aligne l’équipe suivante :

Mbaye Naissem Jourdain (22)

Ecuacelestin (11)

Tchauplao Charle (08)

Abdoul Aziz (02)

Wanre Daikreo (15)

Dia Wah Mickael (03)

Tchaouna Haroun (07)

Koularambaye Damba (18)

Yves Allarambaye (17)

Thiam Mahamat (10)

Mbangossoum Eric (06)

Les remplaçants

Sur le banc, plusieurs options s’offrent au sélectionneur : Pierre, Piere, Brahim, Adam, Mbaye et Celestin.

Un test grandeur nature

Ce match, disputé à domicile après plus de cinq années passées à jouer loin du public tchadien, représente une occasion historique pour les Sao. L’équipe nationale aura fort à faire face à un Ghana en pleine confiance, mais les joueurs espèrent puiser leur force dans le soutien massif de leurs supporters.

Raoul Savoy, conscient des difficultés passées des Sao dans ces éliminatoires, insiste sur l’importance de la combativité et de la discipline tactique pour rivaliser avec une équipe ghanéenne expérimentée.

Le rendez-vous est fixé : ce jeudi 4 septembre 2025 à 14h00 GMT au Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno de Mandjafa. Les supporters tchadiens sont attendus en grand nombre pour pousser leur équipe nationale vers l’exploit.


