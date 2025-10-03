Éliminatoires Mondial 2026 : les Sao de retour à domicile, la billetterie ouverte à N’Djamena

la Fédération tchadienne de football association (FTFA),

Ces dispositions concernent les deux prochaines rencontres de l’équipe nationale prévues à N’Djamena : le 8 octobre face au Mali, et le 12 octobre contre la République centrafricaine, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.Mahamat Abdoulaye Adech a rappelé l’importance de ces rendez-vous, soulignant qu’il s’agit d’une opportunité inédite pour le public tchadien de soutenir son équipe sur ses propres terres après plusieurs années d’attente.« Ces matchs sont une aubaine pour les amoureux du football et un moment de fierté nationale », a-t-il déclaré.Afin de faciliter l’accès des supporters et de prévenir tout débordement, plusieurs points de vente ont été identifiés à N’Djamena et dans ses environs :Les billets sont proposés en quatre catégories :Le président du comité a insisté sur le respect strict des consignes afin de garantir la sécurité et le bon déroulement de ces deux rendez-vous sportifs.Pour les supporters, ces matchs représentent une occasion rare de voir les Sao évoluer à domicile. Le comité d’organisation invite donc la population et les médias à se mobiliser massivement pour transformer ces rencontres en une véritable fête du football et un moment de fierté nationale.