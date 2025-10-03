Éliminatoires Mondial 2026 : les Sao de retour à domicile, la billetterie ouverte à N’Djamena

Ces dispositions concernent les deux prochaines rencontres de l’équipe nationale prévues à N’Djamena : le 8 octobre face au Mali, et le 12 octobre contre la République centrafricaine, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.
Mahamat Abdoulaye Adech a rappelé l’importance de ces rendez-vous, soulignant qu’il s’agit d’une opportunité inédite pour le public tchadien de soutenir son équipe sur ses propres terres après plusieurs années d’attente.
« Ces matchs sont une aubaine pour les amoureux du football et un moment de fierté nationale », a-t-il déclaré.
Points de vente retenus
Afin de faciliter l’accès des supporters et de prévenir tout débordement, plusieurs points de vente ont été identifiés à N’Djamena et dans ses environs :
Pour les supporters, ces matchs représentent une occasion rare de voir les Sao évoluer à domicile. Le comité d’organisation invite donc la population et les médias à se mobiliser massivement pour transformer ces rencontres en une véritable fête du football et un moment de fierté nationale.
- la Fédération tchadienne de football association (FTFA),
- le stade Idriss Mahamat Ouya,
- le stade Paris-Congo,
- le stade de Diguel,
- le lycée de Gassi,
- les 5ᵉ et 7ᵉ arrondissements,
- le rond-point de Walia,
- Koundoul,
- ainsi qu’un dispositif de vente mobile.
- 1 000 F
- 2 000 F
- 10 000 F
- 50 000 F
