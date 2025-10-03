Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
SPORTS

Éliminatoires Mondial 2026 : les Sao de retour à domicile, la billetterie ouverte à N’Djamena


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 3 Octobre 2025


​Le 3 septembre 2025, le président du comité d’organisation des matchs des Sao, Mahamat Abdoulaye Adech, a animé un point de presse au CEFOD pour informer le public sur les points de vente et les prix des billets d’entrée.


Éliminatoires Mondial 2026 : les Sao de retour à domicile, la billetterie ouverte à N’Djamena
Ces dispositions concernent les deux prochaines rencontres de l’équipe nationale prévues à N’Djamena : le 8 octobre face au Mali, et le 12 octobre contre la République centrafricaine, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Mahamat Abdoulaye Adech a rappelé l’importance de ces rendez-vous, soulignant qu’il s’agit d’une opportunité inédite pour le public tchadien de soutenir son équipe sur ses propres terres après plusieurs années d’attente.

« Ces matchs sont une aubaine pour les amoureux du football et un moment de fierté nationale », a-t-il déclaré.

Points de vente retenus

Afin de faciliter l’accès des supporters et de prévenir tout débordement, plusieurs points de vente ont été identifiés à N’Djamena et dans ses environs :
  • la Fédération tchadienne de football association (FTFA),
  • le stade Idriss Mahamat Ouya,
  • le stade Paris-Congo,
  • le stade de Diguel,
  • le lycée de Gassi,
  • les 5ᵉ et 7ᵉ arrondissements,
  • le rond-point de Walia,
  • Koundoul,
  • ainsi qu’un dispositif de vente mobile.
Les billets sont proposés en quatre catégories :
  • 1 000 F
  • 2 000 F
  • 10 000 F
  • 50 000 F
Le président du comité a insisté sur le respect strict des consignes afin de garantir la sécurité et le bon déroulement de ces deux rendez-vous sportifs.

Pour les supporters, ces matchs représentent une occasion rare de voir les Sao évoluer à domicile. Le comité d’organisation invite donc la population et les médias à se mobiliser massivement pour transformer ces rencontres en une véritable fête du football et un moment de fierté nationale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
