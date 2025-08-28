Éliminatoires de la Coupe du Monde : Voici la liste des joueurs retenus pour les deux matchs des Sao( Tchad-Ghana, Madagascar-Tchad)





Entrée gratuite pour 30 000 supporters

Pour encourager les joueurs et les supporters, le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, a annoncé qu'il prenait en charge la totalité des 30 000 places du match Tchad-Ghana. Ce geste, salué par la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), vise à garantir que le stade Olympique soit plein et que le public soutienne massivement son équipe. La FTFA a appelé les supporters à faire preuve d'un comportement exemplaire lors de l'événement.

