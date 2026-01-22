









INTERNATIONAL Elon Musk à Davos 2026 : une vision d'abondance technologique

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Janvier 2026



Pour la première fois de sa carrière, Elon Musk a participé au Forum économique mondial (WEF) de Davos, lors d'une session surprise intitulée « Conversation with Elon Musk », en dialogue avec Laurence D. Fink, PDG de BlackRock et co-président intérimaire du WEF.

Le milliardaire, habituellement critique envers l'événement qu'il qualifiait d'« ennuyeux » et « élitiste », a livré un message optimiste et provocateur sur l'avenir de l'intelligence artificielle (IA), de l'énergie et de la connectivité – des thèmes particulièrement pertinents pour l'Afrique et les pays en développement.



L'énergie solaire : Une opportunité massive pour l'Afrique

Elon Musk a insisté sur le rôle central de l'énergie solaire combinée aux batteries et aux robots pour résoudre les problèmes énergétiques mondiaux. « L'énergie solaire + batteries + robots vont résoudre la plupart des problèmes énergétiques. Le soleil fournit déjà assez d'énergie pour alimenter toute la civilisation humaine des milliers de fois. Le vrai défi, c'est de scaler la production de batteries et d'infrastructures. »



Pour l'Afrique, continent le plus ensoleillé de la planète mais où plus de 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité, cette vision ouvre la porte à une électrification décentralisée et abordable. Les solutions comme les Megapack de Tesla ou les Powerwall pourraient transformer les zones rurales, en évitant les infrastructures traditionnelles coûteuses. Musk a également souligné que les barrières tarifaires (notamment aux États-Unis sur les équipements solaires chinois) freinent le déploiement, un point qui résonne avec les pays africains cherchant à accélérer leur transition énergétique.



L'IA et l'abondance : Un saut technologique pour les pays émergents

Musk a prédit une ère d'« abondance extrême » grâce à l'IA : « L'IA va rendre les biens et services extrêmement abondants. Dans un futur proche (5-10 ans), il n'y aura plus de rareté réelle pour la plupart des choses. Les entreprises qui adoptent pleinement l'IA vont écraser celles qui ne le font pas. Mais cela va créer une transition chaotique : chômage massif d'abord, puis une prospérité incroyable. »



Pour les pays en développement, cela signifie un potentiel de « leapfrogging » : agriculture intelligente, télémédecine, éducation en ligne et productivité boostée sans passer par les étapes industrielles classiques. Cependant, Musk a averti du risque de chômage massif si les compétences ne suivent pas, un défi majeur pour l'Afrique où la jeunesse représente 60 % de la population.



Starlink : Connecter les zones rurales isolées

Musk a réaffirmé l'impact transformateur de Starlink : « Starlink rendra l'internet haut débit disponible partout, y compris dans les zones reculées. Il transforme déjà l'éducation, les affaires et la santé dans les régions en développement. »



Avec déjà plus de 25 pays africains couverts (Nigeria, Afrique du Sud, Mozambique, etc.), Starlink pourrait combler le fossé numérique : accès à l'éducation en ligne, e-commerce, télémédecine et services financiers. Musk a encouragé les pays en développement à « sauter les anciennes technologies et passer directement au solaire + IA + Starlink », un conseil qui pourrait accélérer la croissance inclusive.



Régulation et innovation : Éviter les freins européens

Critiquant les régulations excessives en Europe (« L'Europe se tue avec ses règles excessives sur l'IA et l'énergie »), Musk a plaidé pour l'accélération : « Les pays en développement devraient sauter les anciennes technologies et passer directement au solaire + IA + Starlink. Le WEF devrait se concentrer sur l'accélération, pas sur la restriction. »



Ce message est un appel aux gouvernements africains à adopter des cadres réglementaires souples pour attirer les investissements tech et favoriser l'innovation locale.



Un message d'espoir pour un continent en pleine transformation

La session de Musk à Davos 2026, bien que courte (environ 30 minutes), a envoyé un signal fort : l'Afrique et les pays en développement ne sont pas condamnés à suivre le rythme des puissances établies. Grâce à l'énergie solaire abondante, à l'IA et à la connectivité satellitaire, ils pourraient devenir les grands bénéficiaires de l'« ère de l'abondance ». Reste à relever les défis : formation des compétences, investissements massifs et régulations intelligentes.





