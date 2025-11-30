









AFRIQUE État de la Nation : les Congolais saluent l’engagement de Denis Sassou-N’Guesso pour la paix

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 1 Décembre 2025



Le président Denis Sassou N'Guesso a prononcé son message sur l’état de la Nation devant le parlement réuni en congrès, le 28 novembre 2025, à l’occasion de la célébration des 67 ans de la proclamation de la République du Congo. Dans son message, le chef de l'Etat congolais a renouvelé sa détermination à traquer les groupes qui sèment la terreur dans les coins et recoins de la République, jusqu’à leur dernier retranchement. Ses compatriotes saluent cette détermination en faveur de la paix.

Dans son message d’environ une heure et sept minutes, Denis Sassou-N’Guesso a consacré plus de 20 minutes au volet de la paix. Dès l’entame de son message, le président de la République a rappelé à la mémoire collective, les péripéties de l’histoire politique du Congo de 1959 à 1999. « Sur un parcours de 67 ans », a déclaré le chef de l’Etat, « de nombreuses victoires ont été engrangées, … des avancées significatives réalisées ». Mais certaines de ces victoires et avancées ont été obtenues dans un environnement « marqué par des épisodes successifs de violence et de déficit de paix », a rappelé Denis Sassou-N’Guesso qui tient à ce que son pays ne retombe plus dans de situations similaires.



C’est pour cela qu’il assure que la traque et le démantèlement des groupes sans foi ni loi qui sèment la terreur dans tous les coins et recoins du pays « seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu’à la capture du dernier bandit ». Il a affirmé qu’il sera intraitable sur cette question.



Ce ferme engagement du président de la République pour la paix des cœurs et la tranquillité des esprits », dans un pays qui « a traversé de dangereuses zones de turbulences du fait d’insurrections, de soulèvements, d’émeutes, de coups de force, d’hostilités armées » est salué par ses compatriotes.



Ainsi, le député d’Oyo, Serge Ikiemy a salué l’intransigeance de la République face à la montée du grand banditisme urbain. « Nous sortons d’ici [palais des congrès] en sécurité, parce que le président a dit qu’il ne va pas transiger face à la paix. La paix est une denrée qu’il faut préserver et il a dit qu’il y veillera, et nous en sommes très confortés », a soutenu Serge Ikiemy.



Selon l’élu d’Oyo, « le chef de l’état a parlé du panafricanisme économique, nous attendons à ce que le pays fasse un effort dans le travail de manière à inonder l’Afrique des produits made in Congo. Ce n’est que par-là que nous serons concurrentiels face au combat de notre ZLECAF ».



Pour Mme Antoinette Keby, la nécessité d’agir avec sévérité face aux phénomènes « Kuluna et « Bébés noirs » s’impose. « Le président a beaucoup insisté sur les délinquants. Nous savons que l’opération menée par la DGSP est mal appréciée par certaines personnes. Mais, les gens ne comprennent pas pourquoi le président a donné l’ordre de traquer ces hors la loi. Donc, il faut que nous puissions agir avec la plus grande sévérité », a-t-elle déclaré. Pour elle, « les responsabilités sur cette question sont partagées : les parents ont le devoir d’éduquer leurs enfants, mais l’Etat doit jouer également sa partition ».



De son côté, le pasteur Germain Loubota a estimé que le travail se fait et les résultats sont palpables. « Nous avons entendus, dans le message du président de la République, qu’il y a eu beaucoup de réalisations sur le plan de l’éducation, sur le plan de la santé et sur le plan économique. Cela montre qu’un travail se fait, des résultats sont palpables », a souligné l’homme d’église ».



Les hommes d’Eglise doivent jouer également leur rôle dans leurs prédications pour lutter contre l’incivisme, a-t-il poursuivi. « Nous sommes des prédicateurs, des gens qui enseignons la parole de Dieu, c’est dire que, nous devons non seulement prier, mais en même temps, protéger ces structures lâ en veillant de ne pas les détruire pour ne pas être dans le cycle construction- destruction reconstruction, ce qui ne fait pas avancer le pays » a-t-il soutenu. Selon Germain Loubota, le Congo est en marche et toutes ces réalisations constatées sont porteuses d’espoir et de création d’emplois. Il a souligné que « Denis Sassou N’Guesso est véritablement un faiseur de croissance et aussi un faiseur du développement pour que notre pays aille de l’avant. »



Yves Moundélé Ngolo, l’élu d’Ongoni a, pour sa part, loué l’engagement du président Denis Sassou-N’Guesso envers la jeunesse. « Ce que je retiens, c’est cet engagement du président de la République envers la jeunesse qu’il place au cœur de son projet de société mais également de son action publique. A titre personnel, nous avons proposé une loi pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes au Congo, cela va dans le sens d’apaiser nos quartiers, et ces jeunes qui sont empreints à la consommation de ces substances et qui ont ces comportements totalement inciviques voire criminel à certains niveaux dénoncés par le chef de l’Etat dans son adresse », a-t-il déclaré.





