Etats-Unis : ‎suspension de visas aux ressortissants de 39 pays

En effet, à compter du 1er janvier 2026 conformément à la proclamation présidentielle 10998 relative à la « restriction et à la limitation de l’entrée des ressortissants étrangers afin de protéger la sécurité des États-Unis », le Département d’État suspend totalement la délivrance de visas aux ressortissants de 19 pays :

Afghanistan, Birmanie, Burkina Faso, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Laos, Libye, Mali, Niger, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Soudan, Syrie et Yémen, ainsi qu’aux personnes voyageant avec des documents de voyage délivrés ou approuvés par l’Autorité palestinienne, pour toutes les catégories de visas, immigrants et non-immigrants, à quelques exceptions près. Certains visas diplomatiques et officiels



Il s’agit des visas d'immigrant pour les minorités ethniques et religieuses persécutées en Iran ; les binationales titulaires d'un passeport d'une nationalité non suspendue ; les visas d'immigrant spéciaux pour les employés du gouvernement américain en vertu de l'article 1101(a) (27) (D) du titre 8 du code des États-Unis ; des participants à certains grands événements sportifs ; et des résidents permanents légaux.



Également applicable à compter du 1er janvier 2026 à 00h01 HNE, conformément à la proclamation présidentielle 10998 relative à la « Restriction et à la limitation de l’entrée des ressortissants étrangers afin de protéger la sécurité des États-Unis », le Département d’État suspend partiellement la délivrance de visas aux ressortissants de 19 pays :

Angola, Antigua-et-Barbuda, Bénin, Burundi, Côte d’Ivoire, Cuba, Dominique, Gabon, Gambie, Malawi, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Tanzanie, Togo, Tonga, Venezuela, Zambie et Zimbabwe, pour les visas de visiteur non-immigrant B-1/B-2 et les visas d’étudiant et d’échange F, M, J, ainsi que pour tous les visas d’immigrant, à quelques exceptions près.