États-Unis : Donald Trump restaure le nom historique de « Department of War »







Le décret autorise désormais l’usage de titres tels que « Secretary of War », « Department of War » et « Deputy Secretary of War » dans la correspondance officielle, les communications publiques, les contextes cérémoniels et les documents non statutaires au sein de l’exécutif.







Il enjoint également tous les départements et agences fédérales à reconnaître ces titres secondaires. Par ailleurs, le secrétaire à la Défense – désormais aussi appelé « Secretary of War » – devra proposer les actions législatives et exécutives nécessaires pour que la dénomination « U.S. Department of War » devienne permanente.







Une vision de puissance et de dissuasion





En défendant ce changement, le président Trump a rappelé que le Department of War, créé en 1789, avait conduit les États-Unis à la victoire lors de guerres décisives telles que 1812, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale.







Pour lui, « Department of Defense » reflète une posture trop défensive, tandis que « Department of War » envoie un message plus fort de préparation, de détermination et de dissuasion. Citant George Washington, Trump a insisté : « Être préparé à la guerre est l’un des moyens les plus efficaces de préserver la paix ».







Paix par la force, un pilier de la doctrine Trump



Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump s’appuie sur la doctrine « Peace through Strength » (la paix par la force). L’administration met en avant plusieurs mesures illustrant cette approche :



un renforcement de la préparation et de la létalité des forces armées dès la première semaine de mandat ;



une parade militaire à Washington pour célébrer le 250ᵉ anniversaire de l’armée américaine ;



une frappe décisive contre les capacités nucléaires de l’Iran, présentée comme une démonstration de puissance et un signal de dissuasion ;



un bond historique du recrutement militaire, porté par une nouvelle génération de soldats engagés à défendre les intérêts américains.







Avec cette décision symbolique, Donald Trump veut rappeler que l’armée américaine n’est pas seulement une force de défense, mais avant tout un instrument de projection de puissance destiné à sécuriser les intérêts des États-Unis et à dissuader toute agression.







« Restaurer le nom de Department of War, c’est restaurer le respect de l’Amérique et de son armée », a déclaré la Maison-Blanche, en soulignant que ce retour à l’appellation historique est aussi un hommage au passé glorieux des forces armées, alors que les États-Unis se préparent à célébrer leur 250ᵉ anniversaire.