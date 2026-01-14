Ethiopie-Israël : des consultations politiques se sont tenues à Jérusalem

L’Éthiopie et Israël ont conclu à Jérusalem la quatrième session de leurs consultations politiques. La délégation éthiopienne était conduite par le ministre d’État aux Affaires étrangères, l’ambassadeur Hadera Abera.



Les consultations ont porté sur des questions bilatérales, régionales et multilatérales d’intérêt commun, notamment la coopération au développement, le commerce et l’investissement, la technologie, la conservation de l’eau, les relations entre les peuples, la formation et le renforcement des capacités, ainsi que l’engagement stratégique global.



Israël a salué les réalisations récentes de l’Éthiopie en matière de développement de corridors à Addis-Abeba et dans d’autres villes, les considérant comme un indicateur positif de la trajectoire de développement du pays.



Les deux parties ont souligné l’importance stratégique de l’Éthiopie dans la région et sont convenues d’élargir la coopération au développement, de renforcer le commerce et l’investissement, de tirer parti de leurs avantages comparatifs, de poursuivre un dialogue régulier et d’examiner la possibilité de consultations ministérielles conjointes. Elles ont également convenu de préserver des liens solides entre les peuples en protégeant leur patrimoine historique commun.



L’Éthiopie et Israël entretiennent de longue date des relations historiques fondées sur le respect mutuel et de solides liens entre les peuples. Au fil du temps, cette relation a évolué vers un partenariat robuste englobant le dialogue politique, la coopération en matière de sécurité, l’expansion du commerce et de l’investissement, ainsi que la collaboration dans les domaines de la technologie et de l’innovation.