FMI-Tchad : le directeur général adjoint du FMI salue les réformes et l’engagement du Tchad

En marge des Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, accompagné du ministre du Commerce, Guibolo Fanga Mathieu, et de la ministre déléguée, Mme Fatima Haram Acyl, a été reçu par le directeur général adjoint du FMI, Nigel Clarke. Les échanges ont porté sur les réformes économiques et financières en cours et la situation sociopolitique du pays.



Le FMI a salué les progrès réalisés et réaffirmé son engagement à accompagner le Tchad dans la poursuite de ses réformes. Le ministre d’État a présenté le PND « Tchad Connexion 2030 », en insistant sur les priorités nationales, notamment l’énergie et l’accès à l’eau, essentielles pour améliorer les conditions de vie des populations.



M. Nigel Clarke a félicité le Tchad pour l’accueil des réfugiés et encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts en faveur d’une croissance inclusive et durable.