Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

FMI-Tchad : le directeur général adjoint du FMI salue les réformes et l’engagement du Tchad


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Octobre 2025



FMI-Tchad : le directeur général adjoint du FMI salue les réformes et l’engagement du Tchad
En marge des Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie et du Plan, Tahir Hamid Nguilin, accompagné du ministre du Commerce, Guibolo Fanga Mathieu, et de la ministre déléguée, Mme Fatima Haram Acyl, a été reçu par le directeur général adjoint du FMI, Nigel Clarke. Les échanges ont porté sur les réformes économiques et financières en cours et la situation sociopolitique du pays.

Le FMI a salué les progrès réalisés et réaffirmé son engagement à accompagner le Tchad dans la poursuite de ses réformes. Le ministre d’État a présenté le PND « Tchad Connexion 2030 », en insistant sur les priorités nationales, notamment l’énergie et l’accès à l’eau, essentielles pour améliorer les conditions de vie des populations.

M. Nigel Clarke a félicité le Tchad pour l’accueil des réfugiés et encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts en faveur d’une croissance inclusive et durable.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/10/2025

Tchad : le FONAP valide le ProFIEJ pour l’emploi et l’autonomisation des jeunes

Tchad : le FONAP valide le ProFIEJ pour l’emploi et l’autonomisation des jeunes

Tchad : le nouveau PCA de la TCHADELEC officiellement installé Tchad : le nouveau PCA de la TCHADELEC officiellement installé 14/10/2025

Populaires

La Zambie affirme son soutien ferme à la vision du président de la BAD pour une nouvelle architecture financière africaine

13/10/2025

Tchad : l’argent fait-il vraiment le bonheur ?

14/10/2025

Tchad : lancement officiel du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration 2025-2026

14/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter