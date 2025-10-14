Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

FMI-Tchad : réunion de travail avec le Département des Affaires Fiscales


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Octobre 2025



FMI-Tchad : réunion de travail avec le Département des Affaires Fiscales
En marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a tenu une importante séance de travail avec le Département des Affaires Fiscales (FAD) du Fonds monétaire international.

Étaient également présents le ministre du Commerce et de l’Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, ainsi que les membres de la délégation tchadienne. Les échanges ont porté sur les réformes fiscales engagées par le gouvernement tchadien, notamment la digitalisation du système fiscal, l’impôt foncier, et la gestion des dépenses fiscales.

Le FAD a réaffirmé son accompagnement technique pour soutenir ces réformes et renforcer la mobilisation des recettes internes. Le ministre d’État a également évoqué la mise en place des collectivités autonomes, qui s’inscrit dans une dynamique de modernisation de la gouvernance financière et de décentralisation budgétaire.

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Tchad et le FMI, en vue d’un système fiscal plus efficace, équitable et favorable au développement économique durable.

FMI-Tchad : réunion de travail avec le Département des Affaires Fiscales


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/10/2025

Tchad : le nouveau PCA de la TCHADELEC officiellement installé

Tchad : le nouveau PCA de la TCHADELEC officiellement installé

تشاد تطلق مشروع "بروفيج" لتمكين الشباب والنساء في القطاعات الإنتاجية الحيوية تشاد تطلق مشروع "بروفيج" لتمكين الشباب والنساء في القطاعات الإنتاجية الحيوية 14/10/2025

Populaires

La Zambie affirme son soutien ferme à la vision du président de la BAD pour une nouvelle architecture financière africaine

13/10/2025

Tchad : l’argent fait-il vraiment le bonheur ?

14/10/2025

Tchad : quand certains hommes délaissent leur première épouse dès qu’une somme d’argent est disponible

14/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter