FMI-Tchad : réunion de travail avec le Département des Affaires Fiscales

En marge des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a tenu une importante séance de travail avec le Département des Affaires Fiscales (FAD) du Fonds monétaire international.



Étaient également présents le ministre du Commerce et de l’Industrie, Guibolo Fanga Mathieu, ainsi que les membres de la délégation tchadienne. Les échanges ont porté sur les réformes fiscales engagées par le gouvernement tchadien, notamment la digitalisation du système fiscal, l’impôt foncier, et la gestion des dépenses fiscales.



Le FAD a réaffirmé son accompagnement technique pour soutenir ces réformes et renforcer la mobilisation des recettes internes. Le ministre d’État a également évoqué la mise en place des collectivités autonomes, qui s’inscrit dans une dynamique de modernisation de la gouvernance financière et de décentralisation budgétaire.



Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la coopération entre le Tchad et le FMI, en vue d’un système fiscal plus efficace, équitable et favorable au développement économique durable.