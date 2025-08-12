Fête nationale du Tchad : le président Touadéra reçu à l'ambassade du Tchad en RCA

L’ambassade du Tchad à Bangui a abrité, le lundi 11 août 2025, la cérémonie commémorative du 65ᵉ anniversaire de l’Indépendance de la République du Tchad.



L’événement s’est déroulé en présence du président de la République, Pr Faustin Archange Touadéra, accompagné du président de l’Assemblée nationale, du Premier ministre et son gouvernement, du corps diplomatique et des ressortissants tchadiens vivant à Bangui. Après le mot de bienvenue prononcé par le premier secrétaire de l’ambassade, Tahir Wileda Nourri, les hymnes nationaux centrafricain et tchadien ont été exécutés.



L’ambassadeur du Tchad, Noh Tamour Al Djideye a ensuite pris la parole pour exprimer son honneur d’accueillir le chef de l’État centrafricain. Il a salué le Maréchal Mahamat Idriss Deby et présenté un aperçu de la situation politique de son pays depuis le décès du Maréchal Idriss Deby Itno, évoquant la transition et l’élection du Maréchal Mahamat Déby à la magistrature suprême.



Le diplomate tchadien a également abordé les défis communs aux deux nations, notamment la sécurité à la frontière et a salué les efforts conjoints des présidents Faustin Archange Touadéra et Mahamat Déby pour la paix et la réconciliation en Centrafrique, illustrés par la signature à N’Djamena d’un accord avec les leaders des groupes armés.



Au nom du président de la République, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Mme Notefei Sylvie a transmis ses vœux fraternels au peuple tchadien. Elle a souligné l'excellence de la coopération bilatérale qui a permis de sécuriser les frontières communes ainsi que le rôle du Tchad dans la facilitation des accords de paix ayant abouti à l’actuelle opération de désarmement des groupes rebelles, qualifiée de « succès commun ».



La cheffe de la diplomatie centrafricaine a rappelé les liens historiques et commerciaux entre les deux pays, estimant qu’il est essentiel de les renforcer malgré les tensions géopolitiques passées. Elle a également insisté sur la nécessité pour le Tchad et la RCA d’unir leurs efforts face aux défis économiques, alimentaires, énergétiques et technologiques, afin de bâtir un développement durable et partagé.



La cérémonie a été agrémentée par des prestations de danses traditionnelles tchadiennes.