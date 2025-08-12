Fête nationale du Tchad : une célébration pour saluer l’excellence des relations diplomatiques avec le Burkina Faso

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, Karamoko Jean Marie Traore, a participé à la célébration du 65e anniversaire de la République du Tchad, organisée par l’ambassade de ce pays à Ouagadougou, dans la soirée du lundi 11 août 2025.



‎ Dans son discours, l’ambassadeur du Tchad au Burkina Faso, Mahamat Saleh Adoum Ahmat, a salué les liens fraternels et de sang qui unissent son pays et le Burkina Faso, des liens qui existaient bien avant les indépendances. Il a souligné et salué la vision panafricaniste du capitaine Ibrahim Traore, président du Faso, chef d'État, et du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République du Tchad.



« Sur le plan bilatéral, le dynamisme des relations entre le Tchad et le Burkina Faso a impacté plusieurs secteurs, notamment les mines, la formation, les nouvelles technologies, la santé, la sécurité, les sports et la coopération décentralisée », a déclaré Mahamat Saleh Adoum Ahmat. Selon le diplomate tchadien, un autre développement significatif dans les relations entre les deux pays, est l'engagement mutuel de leurs premières autorités, à se soutenir mutuellement dans les instances internationales.



Dans son intervention, Karamoko Jean-Marie Traore a transmis les chaleureuses et sincères félicitations du capitaine Ibrahim Traore et du peuple burkinabè au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno et à la nation tchadienne. Liés par l'histoire et la géographie, le Burkina Faso et le Tchad partagent des rites et coutumes similaires, comme en témoignent les noms de localités qu’on retrouve dans les deux pays (Kaya, Manga, Peni, etc.).



Et le chef de la diplomatie burkinabè d’indiquer que le Pays des Hommes Intègres demeurera, comme toujours, une terre d'hospitalité pour le peuple tchadien et pour toutes les communautés africaines.



Réitérant la profonde gratitude des autorités burkinabè au Tchad pour sa participation exceptionnelle à la 29e édition du FESPACO, il a soutenu que la présence du Tchad à la fête du cinéma africain, a démontré une fois de plus le dynamisme des relations entre les deux pays, et le rôle crucial de la culture comme levier de renforcement des liens d'amitié et de coopération.



Afin de renforcer davantage l'axe Ouagadougou-N'Djamena au bénéfice des populations burkinabè et tchadienne, les deux pays tiendront dans les prochains jours une Commission mixte de coopération au Burkina Faso.