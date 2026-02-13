









AFRIQUE Fondation SNPC-OMS : signature d'un partenariat pour renforcer les soins de santé primaires au Congo

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 13 Février 2026



La fondation SNPC (Société Nationale des Pétroles du Congo) et le bureau pays de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ont procédé à la signature d’un accord de partenariat , ce vendredi 13 février 2026, en vue de renforcer les soins de santé primaire au profit des personnes vulnérables, rapporte un communiqué de presse publié par les services de communication de la Fondation SNPC.

Maixent Raoul Ominga, Directeur général de la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) et Dr Vincent Dossou Sodjinou, représentant résident de l’OMS, ont apposé leur signature sur ce document indispensable à la prise en charge sanitaire des personnes vulnérables et démunies ; une manière pour ces deux structures d’assurer la santé à tous, conformément à la vision du chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-N’Guesso.



Contexte et Importance du Partenariat



Au lendemain de l’épidémie de choléra, qui a souligné l'importance cruciale d'assurer l'accès aux soins dans les localités vulnérables, la Fondation SNPC et le bureau pays de l’OMS au Congo ont signé un accord de partenariat le 13 février 2026. Cet accord vise à renforcer la résilience du système de santé du Congo à travers un projet intitulé « Renforcement des soins de santé primaires au Congo : réduction de la morbidité et de la mortalité dans les groupes vulnérables en vue de la couverture sanitaire universelle ».



Selon le communiqué de presse, le projet, ainsi ratifié, qui s'étendra de 2026 à 2028, s'inscrit dans le cadre du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) et se concentre sur plusieurs objectifs clés, portant sur le renforcement des capacités des services de santé de première ligne, l’amélioration de la disponibilité et la qualité des soins essentiels, ainsi que le soutien aux activités de prévention, de surveillance et de préparation et réponse aux urgences sanitaires.



Engagements Financiers et Techniques



Le même communiqué de presse précise que la Fondation SNPC s'engage à apporter une contribution pluriannuelle de six milliards de francs CFA (XAF 6 000 000 000). Ce financement est destiné à renforcer les capacités des structures de santé de première ligne, d’améliorer les infrastructures et équipements, de former le personnel de santé, d’approvisionner en intrants essentiels et de mettre en place des systèmes de suivi et d’évaluation axés sur les résultats.



L’OMS, de son côté, assurera la mise en œuvre technique et la gestion financière du projet, garantissant transparence et reddition de comptes.



Un comité de suivi conjoint, incluant des représentants de l’OMS, de la Fondation SNPC et du ministère de la Santé et de la Population, sera établi pour piloter le projet. Des revues à mi-parcours et finale permettront d’évaluer les progrès et d’optimiser l’impact des interventions.



Déclarations des Signataires



Le Dr Vincent Dossou Sodjinou, représentant résident de l’OMS, a souligné l'importance de ce partenariat. « Ce partenariat permettra de renforcer la base de la pyramide sanitaire nationale et de garantir l’accès aux soins de santé primaires jusqu’au dernier kilomètre dans les localités vulnérables. » Pouvait-il déclarer avant d’ajouter : « Je m’engage à mettre en œuvre ce projet avec rigueur, transparence et une gestion axée sur des résultats tangibles. »



Pour sa part, Maixent Raoul Ominga, Directeur Général de la SNPC, a exprimé sa fierté, à travers la conclusion de cet accord. « Par cet investissement, la SNPC réaffirme son soutien durable au développement sanitaire national. Nous sommes fiers d’accompagner des actions concrètes qui amélioreront la vie de nos concitoyens. » A laissé entendre le directeur général de la SNPC.



A l’évidence, ce partenariat entre la Fondation SNPC et l’OMS marque une étape cruciale dans le renforcement des soins de santé primaires au Congo, visant à réduire les inégalités sanitaires et à améliorer la résilience face aux menaces épidémiques.





