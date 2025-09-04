Alwihda Info
SPORTS

Football : Raoul Savoy insuffle un nouvel élan aux Sao du Tchad


Par Info Alwihda - 4 Septembre 2025



Le sélectionneur national, Raoul Savoy, redonne confiance et espoir à l’équipe nationale du Tchad. Nommé le 1er août 2025, il a officiellement pris ses fonctions le 12 août et s’est rapidement attelé à la tâche.

Dès son arrivée, il a instauré des séances d’entraînement quotidiennes au stade de Mandjafa, prenant en main la direction technique avec discipline et exigence. « Nous les avons vraiment mis sous contribution assez forte, que ce soit au niveau physique, technique ou tactique. Déjà en 15 jours, on voyait une évolution au niveau physique et au niveau des exigences que je mets pour pouvoir jouer en équipe A », a-t-il déclaré.

Sous sa houlette, les Sao retrouvent une dynamique de travail qui nourrit l’espoir d’un renouveau pour le football tchadien. Ils ont fait un match nul ce jeudi 4 septembre 2025 face aux Black Stars du Ghana, les mêmes qui s'étaient imposés 5-0 face aux Sao il y a quelques mois.

Le prochain défi attend les Sao face à l’équipe de Madagascar, un test important pour confirmer cette montée en puissance et prouver que la reconstruction est bel et bien en marche.


