Football – SAO du Tchad : Raoul Savoy salue la réaction de ses joueurs et l’appui du public

« On avait peur au début, forcément. L’objectif était de ne pas encaisser dans les 15-20 premières minutes. Malheureusement, on prend un but bête, un but qu’on aurait pu éviter », a-t-il regretté.



« Les changements ont été judicieux. Les joueurs qui sont rentrés ont rempli leur mission. En deuxième mi-temps, on était même plus frais que les Ghanéens, ce qui est surprenant », a-t-il noté.



« Le public a été fantastique. Je leur avais dit avant le match : ils viendront par curiosité, pour voir les SAO après tant d’années et aussi pour voir les stars du Ghana. À nous de les mettre dans la poche. Les joueurs l’ont fait, et le public a suivi. »



« Nous aurons deux matchs à domicile en octobre, contre le Mali et la Centrafrique. J’espère que ce sera encore deux grandes fêtes de football. Mais avant cela, il y a Madagascar. »



Le technicien suisse a reconnu que ses joueurs ont entamé la rencontre avec une certaine appréhension liée à l’événement :Toutefois, Savoy a insisté sur la capacité de son équipe à rester dans son plan de jeu : « On n’a pas paniqué. À la mi-temps, on a corrigé pas mal de choses et on a vu la différence. »Satisfait de la réaction de ses joueurs, le sélectionneur a salué la contribution des entrants :Au-delà de la performance sur le terrain, Savoy a tenu à rendre hommage aux supporters présents au stade Maréchal Idriss Déby Itno :L’entraîneur a souligné l’impact psychologique de cette ambiance : « Je vous promets, si ce match se jouait à huis clos au Maroc, ce n’était pas la même chose. Avec la pression du public, même les Ghanéens ont senti que c’était chaud. »Enfin, Raoul Savoy a donné rendez-vous aux supporters pour les prochaines échéances :Avec ce nul encourageant, les SAO espèrent bâtir sur cette performance pour aborder la suite des éliminatoires avec plus de confiance.