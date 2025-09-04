Alwihda Info
SPORTS

Football – SAO du Tchad : Raoul Savoy salue la réaction de ses joueurs et l’appui du public


Alwihda Info | Par Alwihda - 4 Septembre 2025


Au terme du match nul (1-1) face aux Black Stars du Ghana, le sélectionneur des SAO, Raoul Savoy, s’est exprimé en conférence de presse. L’entraîneur a livré une analyse franche de la prestation de ses joueurs, tout en soulignant l’importance du soutien du public tchadien, revenu nombreux pour encourager l’équipe nationale après plus de cinq ans d’exil sportif.


Une entame prudente, un but « évitable »

Le technicien suisse a reconnu que ses joueurs ont entamé la rencontre avec une certaine appréhension liée à l’événement :
« On avait peur au début, forcément. L’objectif était de ne pas encaisser dans les 15-20 premières minutes. Malheureusement, on prend un but bête, un but qu’on aurait pu éviter », a-t-il regretté.

Toutefois, Savoy a insisté sur la capacité de son équipe à rester dans son plan de jeu : « On n’a pas paniqué. À la mi-temps, on a corrigé pas mal de choses et on a vu la différence. »

Des remplaçants décisifs

Satisfait de la réaction de ses joueurs, le sélectionneur a salué la contribution des entrants :
« Les changements ont été judicieux. Les joueurs qui sont rentrés ont rempli leur mission. En deuxième mi-temps, on était même plus frais que les Ghanéens, ce qui est surprenant », a-t-il noté.

Le rôle décisif du public

Au-delà de la performance sur le terrain, Savoy a tenu à rendre hommage aux supporters présents au stade Maréchal Idriss Déby Itno :
« Le public a été fantastique. Je leur avais dit avant le match : ils viendront par curiosité, pour voir les SAO après tant d’années et aussi pour voir les stars du Ghana. À nous de les mettre dans la poche. Les joueurs l’ont fait, et le public a suivi. »

L’entraîneur a souligné l’impact psychologique de cette ambiance : « Je vous promets, si ce match se jouait à huis clos au Maroc, ce n’était pas la même chose. Avec la pression du public, même les Ghanéens ont senti que c’était chaud. »

Cap sur les prochains matchs

Enfin, Raoul Savoy a donné rendez-vous aux supporters pour les prochaines échéances :
« Nous aurons deux matchs à domicile en octobre, contre le Mali et la Centrafrique. J’espère que ce sera encore deux grandes fêtes de football. Mais avant cela, il y a Madagascar. »

Avec ce nul encourageant, les SAO espèrent bâtir sur cette performance pour aborder la suite des éliminatoires avec plus de confiance.


