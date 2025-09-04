Football : les Sao du Tchad arrachent un nul héroïque face aux Black Stars du Ghana

Le Stade Maréchal Idriss Deby Itno a vibré ce jeudi à l’occasion du match opposant les Sao du Tchad aux Black Stars du Ghana, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.



Après une rencontre très disputée, les deux équipes se sont quittées sur un score nul, 1-1. Dès la 16ᵉ minute, le Ghana ouvre la marque grâce à Jordan Ayew (n°9), profitant d’une défense tchadienne en rodage. Menés 1-0 à la pause, les Sao ont néanmoins fait preuve d’une meilleure résistance que lors de leur précédente confrontation face aux Black Stars, où ils avaient encaissé trois buts en première mi-temps.



En seconde période, les hommes de Raoul Savoy se sont réorganisés. Plus solides défensivement et offensivement, ils ont su contenir la pression ghanéenne. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : 12 fautes commises par les Ghanéens contre seulement 4 pour les Sao, une tactique de ralentissement qui témoigne de la combativité tchadienne.



Le tournant du match survient à la 89ᵉ minute, lorsque Ecua Célestin (n°11), l’attaquant tchado-ivoirien, inscrit le but égalisateur, offrant au public un moment de communion et de fierté nationale.



Côté changements, le sélectionneur a injecté du sang neuf à la 65ᵉ minute : Abdoul Aziz (n°2) a laissé sa place à Tchaouna Franck (n°12), puis Haroun Tchaouna (n°7) a été remplacé par Amine (n°9). Ce nul 1-1 est une véritable bouffée d’air pour les Sao, qui confirment leurs progrès après une série de défaites. Le public tchadien, massivement présent, a salué cette performance qui redonne espoir à l’équipe nationale.