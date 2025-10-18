Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Forum d'Assouan 2025 : L'Afrique au cœur des solutions pour la paix et le développement durable


Alwihda Info | Par - 20 Octobre 2025


Le Forum d’Assouan pour la paix et le développement durable 2025 s'est ouvert ce dimanche dans la cité balnéaire égyptienne, sous le haut patronage du Chef de l'État Égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi.


Forum d'Assouan 2025 : L'Afrique au cœur des solutions pour la paix et le développement durable


  Cet événement a rassemblé des ministres des Affaires étrangères, des experts et des représentants d’organisations internationales.
 

Représentation du Tchad

Le Tchad est représenté par une délégation conduite par Mahamat Issa Zakaria, Secrétaire général adjoint du Ministère des affaires étrangères, représentant le Ministre d'État et l'Ambassadeur du Tchad en Égypte, SEM Mahamat Abdelkerim Hanno.

 

Thématiques Abordées

Après la cérémonie d'ouverture, plusieurs panels ont été organisés, abordant des sujets cruciaux tels que :
  • Changement climatique
  • Crises migratoires
  • Instabilité régionale
Les discussions ont également porté sur des opportunités de transformation économique et d'inclusion dans la gouvernance mondiale.

 

D'autres questions importantes ont été abordées, notamment :
  • Appel à une meilleure représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU.
  • Réforme des institutions financières internationales.
  • Rôle de l'innovation et de la technologie, y compris l'intelligence artificielle, comme leviers pour une croissance durable et résiliente en Afrique.

 

Le Forum d’Aswan 2025 se positionne comme une plateforme essentielle pour discuter des défis et des opportunités auxquels l'Afrique fait face, tout en soulignant l'importance d'une coopération renforcée pour la paix et le développement durable.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/10/2025

Tchad : Le cabinet Nutrizen et l’IUSAH unis pour renforcer les compétences nutritionnelles des futurs professionnels de santé

Tchad : Le cabinet Nutrizen et l’IUSAH unis pour renforcer les compétences nutritionnelles des futurs professionnels de santé

N’Djamena : Clôture d’une campagne sur la culture de la paix et la coexistence dans les écoles N’Djamena : Clôture d’une campagne sur la culture de la paix et la coexistence dans les écoles 18/10/2025

Populaires

Tchad : La faiblesse sexuelle, un mal persistant qui pousse la population vers les tradipraticiens

19/10/2025

Tchad : Appel à l'ARSAT pour un contrôle strict du transport des bonbonnes de gaz

19/10/2025

Niger - Chine : Tension autour d'un vol interrompu pour des employés de la CNPC

19/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter