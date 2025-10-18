Forum d'Assouan 2025 : L'Afrique au cœur des solutions pour la paix et le développement durable

Représentation du Tchad

Changement climatique

Crises migratoires

Instabilité régionale

Appel à une meilleure représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU.

Réforme des institutions financières internationales.

Rôle de l'innovation et de la technologie, y compris l'intelligence artificielle, comme leviers pour une croissance durable et résiliente en Afrique.

Cet événement a rassemblé des ministres des Affaires étrangères, des experts et des représentants d’organisations internationales.Le Tchad est représenté par une délégation conduite par Mahamat Issa Zakaria, Secrétaire général adjoint du Ministère des affaires étrangères, représentant le Ministre d'État et l'Ambassadeur du Tchad en Égypte, SEM Mahamat Abdelkerim Hanno.Après la cérémonie d'ouverture, plusieurs panels ont été organisés, abordant des sujets cruciaux tels que :Les discussions ont également porté sur des opportunités de transformation économique et d'inclusion dans la gouvernance mondiale.D'autres questions importantes ont été abordées, notamment :Le Forum d’Aswan 2025 se positionne comme une plateforme essentielle pour discuter des défis et des opportunités auxquels l'Afrique fait face, tout en soulignant l'importance d'une coopération renforcée pour la paix et le développement durable.