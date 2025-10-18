Forum d'Assouan 2025 : L'Afrique au cœur des solutions pour la paix et le développement durable

Cet événement a rassemblé des ministres des Affaires étrangères, des experts et des représentants d’organisations internationales.
Représentation du TchadLe Tchad est représenté par une délégation conduite par Mahamat Issa Zakaria, Secrétaire général adjoint du Ministère des affaires étrangères, représentant le Ministre d'État et l'Ambassadeur du Tchad en Égypte, SEM Mahamat Abdelkerim Hanno.
Thématiques AbordéesAprès la cérémonie d'ouverture, plusieurs panels ont été organisés, abordant des sujets cruciaux tels que :
- Changement climatique
- Crises migratoires
- Instabilité régionale
D'autres questions importantes ont été abordées, notamment :
- Appel à une meilleure représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU.
- Réforme des institutions financières internationales.
- Rôle de l'innovation et de la technologie, y compris l'intelligence artificielle, comme leviers pour une croissance durable et résiliente en Afrique.