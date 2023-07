Forum national au Tchad : Religions et traditions unies contre les violences basées sur le genre

Lors de son discours d'ouverture, le président de transition Mahamat Idriss Debya souligné l'importance des causes qui touchent les enfants et les femmes, considérées comme l'espoir et l'espérance de toute société. Il a souligné que la santé, les droits des femmes, l'équité des genres et la lutte contre les Violences Basées sur le Genre sont des objectifs partagés qui correspondent aux priorités du pays et de son gouvernement.



Les violences faites aux femmes sont un problème quotidien qui affecte toutes les communautés et régions. Une femme sur trois a été victime de violence physique au moins une fois dans sa vie, tandis que 34% des femmes ont subi des mutilations génitales. De plus, 24% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans, malgré l'interdiction du mariage des enfants par la loi.



Ces derniers temps, ce phénomène a malheureusement pris de l'ampleur, avec des femmes et des filles subissant des violences de la part d'hommes, qu'ils soient conjoints, parents, compagnons, sur la route ou même collègues de travail. Certains cas de violence se terminent tragiquement par des crimes, et de nombreux cas d'assassinats brutaux de femmes par leurs maris ont été enregistrés.



Les formes de violence faites aux femmes sont multiples, mais le forum se concentrera sur quatre formes récurrentes et répandues dans toutes les communautés : les violences domestiques, le mariage des enfants, les obstacles à la scolarisation des filles et les obstacles à l'espacement des naissances.



Les dignitaires religieux et les autorités traditionnelles ont été particulièrement interpellés lors de ce discours. Ces formes de violence à l'égard des femmes se produisent dans leurs circonscriptions et sont souvent commises par des personnes connues. Ils sont les premiers à gérer ces cas au quotidien, certains étant résolus à l'amiable sous leur supervision, sans recourir aux institutions administratives ou judiciaires. Cela perpétue ces comportements et crée une jurisprudence.



La population tchadienne est profondément attachée à ses traditions et à sa foi, et accorde un respect total aux leaders religieux et traditionnels. Leur statut et leur rôle dans la société représentent donc un atout majeur pour mener des actions de plaidoyer, de mobilisation et de sensibilisation en faveur d'un changement de comportement positif. Ils sont également les mieux placés pour influencer quotidiennement et de manière durable les us et coutumes afin de lutter contre les Violences Basées sur le Genre.



Pendant trois jours, les participants échangeront et partageront leurs réflexions sur ce phénomène, afin de proposer des stratégies et de s'engager fermement pour une société où la protection, la sécurité et l'épanouissement des femmes et des filles sont un devoir pour l'ensemble de la communauté, et non un privilège à négocier.