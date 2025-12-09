France-Tchad : les deux pays coopèrent activement en matière de protection civile

La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) a procédé, mardi 25 novembre 2025, au lancement de la première journée de communication dédiée à la protection civile au Tchad.



Le Tchad est particulièrement exposé à des phénomènes qui affectent directement les populations, fragilisent les territoires et pénalisent le développement économique du pays, parmi lesquels les inondations, les feux de brousse, les crises sanitaires ou encore la désertification.



C’est à ce titre que la France appuie le Tchad dans le développement d’un volet de coopération axé sur la prévention et la gestion des crises relevant de la protection civile. Cette coopération s’est déjà traduite par l’intervention de sapeurs-pompiers français à l’occasion des inondations de 2022, puis par le soutien à la reconstruction du principal centre de secours de N’Djamena en 2024.



Renforcement des capacités opérationnelles

Désormais, un expert français, le lieutenant-colonel Gérard Ré, est détaché auprès de la DGPC afin d’accompagner le renforcement de ses capacités opérationnelles et stratégiques et de l’appuyer dans son rôle de chef de file de la protection civile tchadienne.



Présent, en ouverture de cette journée, aux côtés du ministre d’État, ministre de l’Administration du territoire, M. Limane Mahamat, l’ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard, a salué cette initiative qui s’inscrit dans la continuité de la coopération franco-tchadienne. Il a souligné qu'elle traduit la volonté de placer la protection des populations au cœur de l’action publique.