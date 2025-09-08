Gabon : Formation pour des élections pacifiques





Un effort de la société civile

Ce projet est mené par IDEA International, en partenariat avec Women Go for Peace (WGP) et le REDHAC. Il est financé par la France, l'Union européenne et les Pays-Bas. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile à observer, documenter et prévenir les violences liées au processus électoral, contribuant ainsi au retour à l'ordre constitutionnel et à la tenue de scrutins apaisés et inclusifs. La France a salué et encouragé cette initiative, réaffirmant son engagement pour la démocratie et la paix au Gabon.