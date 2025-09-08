Alwihda Info
AFRIQUE

Gabon : Formation pour des élections pacifiques


Alwihda Info | Par - 8 Septembre 2025


Dans le cadre du projet de surveillance et de prévention des violences électorales au Gabon, 25 moniteurs provinciaux ont été formés à Libreville du 5 au 6 septembre. Cette initiative vise à garantir des élections législatives et locales pacifiques et transparentes, prévues respectivement les 27 septembre et 11 octobre.


Un effort de la société civile

 
Ce projet est mené par IDEA International, en partenariat avec Women Go for Peace (WGP) et le REDHAC. Il est financé par la France, l'Union européenne et les Pays-Bas. L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile à observer, documenter et prévenir les violences liées au processus électoral, contribuant ainsi au retour à l'ordre constitutionnel et à la tenue de scrutins apaisés et inclusifs. La France a salué et encouragé cette initiative, réaffirmant son engagement pour la démocratie et la paix au Gabon.
Peter Kum
