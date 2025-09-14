Gabon - Guinée équatoriale : Le président Oligui Nguema reçoit la Commission sur le différend frontalier





Le président de la commission, Dieudonné Aba’a Owono, a indiqué que des progrès ont été réalisés avec les homologues équato-guinéens, mais que des points restent à approfondir lors de la prochaine réunion. Ces points incluent la délimitation des frontières terrestres, la question de la souveraineté sur l’île de Mbanié et la frontière maritime.





Le président Oligui Nguema a demandé que des mesures concrètes et concertées soient mises en place pour garantir une application pacifique et respectueuse du jugement, tout en préservant les intérêts supérieurs des deux nations.