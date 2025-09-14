Alwihda Info
AFRIQUE

Gabon - Guinée équatoriale : Le président Oligui Nguema reçoit la Commission sur le différend frontalier


Alwihda Info | Par - 14 Septembre 2025


Les membres de la Commission nationale gabonaise, chargée du suivi de l’arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ) du 19 mai 2025, ont présenté ce weekend leur rapport au président Brice Clotaire Oligui Nguema. L'objectif est de mettre en œuvre la décision de la CIJ concernant la délimitation terrestre et maritime, ainsi que la souveraineté de certaines îles.


  Le président de la commission, Dieudonné Aba’a Owono, a indiqué que des progrès ont été réalisés avec les homologues équato-guinéens, mais que des points restent à approfondir lors de la prochaine réunion. Ces points incluent la délimitation des frontières terrestres, la question de la souveraineté sur l’île de Mbanié et la frontière maritime.

 
Le président Oligui Nguema a demandé que des mesures concrètes et concertées soient mises en place pour garantir une application pacifique et respectueuse du jugement, tout en préservant les intérêts supérieurs des deux nations.
Peter Kum
