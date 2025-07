Gabon : Le Président Oligui Nguema Inaugure la Cité Rénovée des Sapeurs-Pompiers

Cette infrastructure offre désormais un cadre de vie moderne et fonctionnel pour les sapeurs-pompiers. Le complexe comprend 33 duplex entièrement réhabilités, une garderie, un économat de 200 m², une aire de jeux, des espaces verts, ainsi qu’un dispositif de sécurité renforcé.





La cérémonie d'inauguration a également été marquée par la décoration de dix sapeurs-pompiers pour leur engagement. De plus, des véhicules de dernière génération ont été remis aux casernes situées à l’intérieur du pays, notamment dans le Moyen-Ogooué, la Ngounié, la Nyanga, l’Ogooué-Ivindo, l’Ogooué-Lolo et le Woleu-Ntem.





Cette réalisation concrétise la volonté affirmée des plus hautes autorités d’améliorer durablement les conditions de vie et de travail des agents des forces de défense et de sécurité, qui œuvrent quotidiennement pour la protection des biens et des personnes.