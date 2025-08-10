Alwihda Info
AFRIQUE

Gabon : Le Président Oligui Nguema préside le premier séminaire gouvernemental de la Vᵉ République


Alwihda Info | Par - 11 Août 2025


Le Président Brice Clotaire Oligui Nguema a présidé le premier séminaire gouvernemental de la Vᵉ République ce 10 août 2025. Sous le thème « Bilan stratégique et alignement institutionnel », cette rencontre a permis de faire le point sur les premiers 100 jours et d'évaluer l'avancement du Plan d'Action Gouvernemental 2025-2032.


  Le séminaire a permis de dresser le bilan consolidé des cent premiers jours du gouvernement et d'évaluer l'avancement du Plan d’Action Gouvernemental pour 2025-2032. Le Chef de l'État a rappelé les six piliers de son projet présidentiel, qui constituent la feuille de route pour la transformation du Gabon :
  1. Eau et électricité comme droits fondamentaux.
  2. Transformation de la jeunesse en force de production.
  3. Accès au logement, infrastructures modernes et renforcement du numérique.
  4. Refondation du capital humain et promotion de la justice sociale.
  5. Diversification économique et valorisation des filières stratégiques.
  6. Reconstruction d'un État performant, éthique et décentralisé.
 

Un engagement pour la discipline et l'obligation de résultats

 
Les échanges ont porté sur des sujets cruciaux tels que la gouvernance financière, la transformation locale des ressources, la réforme du transport, la simplification foncière et la modernisation urbaine. Le Président Oligui Nguema a réaffirmé une méthode de travail exigeante, axée sur la discipline, la cohésion et l’obligation de résultats. Il s'est engagé à ce que les projets prioritaires du septennat soient évalués tous les semestres afin de garantir leur bonne exécution.
Peter Kum
