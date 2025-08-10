Gabon : Le Président Oligui Nguema préside le premier séminaire gouvernemental de la Vᵉ République

Eau et électricité comme droits fondamentaux. Transformation de la jeunesse en force de production. Accès au logement, infrastructures modernes et renforcement du numérique. Refondation du capital humain et promotion de la justice sociale. Diversification économique et valorisation des filières stratégiques. Reconstruction d'un État performant, éthique et décentralisé.

Un engagement pour la discipline et l'obligation de résultats

Le séminaire a permis de dresser le bilan consolidé des cent premiers jours du gouvernement et d'évaluer l'avancement du Plan d’Action Gouvernemental pour 2025-2032. Le Chef de l'État a rappelé les six piliers de son projet présidentiel, qui constituent la feuille de route pour la transformation du Gabon :Les échanges ont porté sur des sujets cruciaux tels que la gouvernance financière, la transformation locale des ressources, la réforme du transport, la simplification foncière et la modernisation urbaine. Le Président Oligui Nguema a réaffirmé une méthode de travail exigeante, axée sur la discipline, la cohésion et l’obligation de résultats. Il s'est engagé à ce que les projets prioritaires du septennat soient évalués tous les semestres afin de garantir leur bonne exécution.