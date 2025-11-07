Alwihda Info
AFRIQUE

Gabon : Le Président Oligui Nguema reçoit la PDG de Huawei CEMAC pour la digitalisation


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


Le Président de la République du Gabon, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu le 6 novembre 2025 Mme Lei Wang, Présidente Directrice Générale de Huawei Région CEMAC.


  La rencontre était axée sur la collaboration en matière de technologie et de modernisation de l'administration publique gabonaise. Les échanges ont porté spécifiquement sur :
  • La digitalisation de l’administration publique.
  • La mise en œuvre de projets numériques structurants visant à renforcer l’efficacité des services publics et à promouvoir l’inclusion numérique.
 



Lancement d'un Projet Pilote

 
Pour concrétiser cette ambition, un projet pilote dans le domaine de l’éducation numérique sera lancé avant la fin du mois de novembre.

 
Ce projet sera déployé dans les villes de Libreville et Oyem, marquant ainsi une nouvelle étape dans la modernisation de l’administration gabonaise.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


