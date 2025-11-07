Gabon : Le Président Oligui Nguema reçoit la PDG de Huawei CEMAC pour la digitalisation

La digitalisation de l’administration publique .

. La mise en œuvre de projets numériques structurants visant à renforcer l’efficacité des services publics et à promouvoir l’inclusion numérique.





Lancement d'un Projet Pilote

La rencontre était axée sur la collaboration en matière de technologie et de modernisation de l'administration publique gabonaise. Les échanges ont porté spécifiquement sur :Pour concrétiser cette ambition, un projet pilote dans le domaine de l’éducation numérique sera lancé avant la fin du mois de novembre.Ce projet sera déployé dans les villes de Libreville et Oyem, marquant ainsi une nouvelle étape dans la modernisation de l’administration gabonaise.