AFRIQUE

Gabon : Le président Brice Clotaire Oligui Nguema en route pour l'ONU

Alwihda Info | Par Peter Kum - 21 Septembre 2025

La participation du Président Nguema souligne l'engagement du Gabon envers la diplomatie internationale et son rôle dans les discussions sur des questions cruciales pour l'avenir de la communauté mondiale. Cette assemblée représente une opportunité pour le Gabon de promouvoir ses intérêts et de collaborer sur des initiatives globales.