Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Gabon : Le président Brice Clotaire Oligui Nguema en route pour l'ONU


Alwihda Info | Par - 21 Septembre 2025


La participation du Président Nguema souligne l'engagement du Gabon envers la diplomatie internationale et son rôle dans les discussions sur des questions cruciales pour l'avenir de la communauté mondiale. Cette assemblée représente une opportunité pour le Gabon de promouvoir ses intérêts et de collaborer sur des initiatives globales.


Gabon : Le président Brice Clotaire Oligui Nguema en route pour l'ONU


Ce dimanche 21 septembre 2025, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a quitté Libreville à destination de New York, aux États-Unis. Il y participera à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, un rendez-vous diplomatique d’envergure, consacré à la paix, au développement durable et à la coopération internationale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/09/2025

Tchad : Les associations LET'S DO IT et APERA nettoient le lycée de l'Unité de Moussoro

Tchad : Les associations LET'S DO IT et APERA nettoient le lycée de l'Unité de Moussoro

Tchad : L’association Ayadi-Chabab honore les nouveaux bacheliers à Abéché Tchad : L’association Ayadi-Chabab honore les nouveaux bacheliers à Abéché 21/09/2025

Populaires

Tchad : ​Les syndicats de magistrats dénoncent la réforme du CSM et alertent sur les menaces contre un juge d’instruction

20/09/2025

​Tchad : Le ministre de la Sécurité publique rappelle à l’ordre sur le port réglementaire des uniformes

20/09/2025

Tchad : un collectif d'OSC appelle à un dialogue pour désengorger la crise au Tibesti

20/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter