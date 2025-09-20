Ce dimanche 21 septembre 2025, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a quitté Libreville à destination de New York, aux États-Unis. Il y participera à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, un rendez-vous diplomatique d’envergure, consacré à la paix, au développement durable et à la coopération internationale.
|
AFRIQUE
Gabon : Le président Brice Clotaire Oligui Nguema en route pour l'ONU
Alwihda Info | Par Peter Kum - 21 Septembre 2025
La participation du Président Nguema souligne l'engagement du Gabon envers la diplomatie internationale et son rôle dans les discussions sur des questions cruciales pour l'avenir de la communauté mondiale. Cette assemblée représente une opportunité pour le Gabon de promouvoir ses intérêts et de collaborer sur des initiatives globales.
Ce dimanche 21 septembre 2025, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a quitté Libreville à destination de New York, aux États-Unis. Il y participera à la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, un rendez-vous diplomatique d’envergure, consacré à la paix, au développement durable et à la coopération internationale.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
Populaires
Tchad : Les syndicats de magistrats dénoncent la réforme du CSM et alertent sur les menaces contre un juge d’instruction
20/09/2025
Tchad : Le ministre de la Sécurité publique rappelle à l’ordre sur le port réglementaire des uniformes
20/09/2025
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle