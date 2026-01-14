Gabon - Souveraineté Alimentaire : Le Président Oligui fixe le cap "Zéro Importation de Poulet" d'ici 2027

Une immersion au cœur des filières stratégiques



Le parcours présidentiel a ciblé des exploitations modèles qui illustrent la diversité du potentiel agricole du département :





Filière Avicole : Les visites chez SMAG (Société Meunière et Avicole du Gabon) et JRO Farms ont permis d'évaluer les capacités de production d'aliments pour bétail et de poulets de chair.

Élevage et Pisciculture : À travers Ethia et Frères , le Président a encouragé la diversification vers les protéines animales locales.

Maraîchage Moderne : La structure Agrivert a présenté des solutions pour approvisionner les marchés du Grand Libreville en produits frais de qualité.







L'objectif 2027 : Un défi de souveraineté

L'annonce la plus marquante de ce déplacement concerne la filière avicole. Le Gabon importe actuellement l'essentiel de sa consommation de poulets de chair. Le Président a instruit le gouvernement et les partenaires privés de tout mettre en œuvre pour :





Réduire la facture des importations : Conserver les devises à l'intérieur du pays. Soutenir les PME : Faciliter l'accès au foncier et au financement pour les entrepreneurs comme ceux rencontrés à Kango. Créer des emplois : Dynamiser le secteur agricole pour absorber la main-d'œuvre jeune.

Transformer Kango en grenier de la capitale



Par sa proximité avec Libreville, le département du Komo est le laboratoire idéal de cette révolution agricole. En soutenant ces champions nationaux, le CTRI (Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions) entend transformer l'agriculture en un secteur attractif, performant et capable de garantir la sécurité alimentaire du pays face aux aléas du marché mondial.

