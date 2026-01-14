Alwihda Info
AFRIQUE

Gabon - Souveraineté Alimentaire : Le Président Oligui fixe le cap "Zéro Importation de Poulet" d'ici 2027


Alwihda Info | Par - 15 Janvier 2026


De l'élevage intensif aux serres de maraîchage, le Chef de l’État a passé en revue ce jeudi 15 janvier 2026 les fleurons de l'agrobusiness gabonais. À travers cette immersion, la Présidence de la République envoie un message fort : l'heure est au "Produire Gabonais" pour sécuriser l'assiette des citoyens.


Gabon - Souveraineté Alimentaire : Le Président Oligui fixe le cap "Zéro Importation de Poulet" d'ici 2027


 

Une immersion au cœur des filières stratégiques


Le parcours présidentiel a ciblé des exploitations modèles qui illustrent la diversité du potentiel agricole du département :
 

  • Filière Avicole : Les visites chez SMAG (Société Meunière et Avicole du Gabon) et JRO Farms ont permis d'évaluer les capacités de production d'aliments pour bétail et de poulets de chair.

  • Élevage et Pisciculture : À travers Ethia et Frères, le Président a encouragé la diversification vers les protéines animales locales.

  • Maraîchage Moderne : La structure Agrivert a présenté des solutions pour approvisionner les marchés du Grand Libreville en produits frais de qualité.




L'objectif 2027 : Un défi de souveraineté

L'annonce la plus marquante de ce déplacement concerne la filière avicole. Le Gabon importe actuellement l'essentiel de sa consommation de poulets de chair. Le Président a instruit le gouvernement et les partenaires privés de tout mettre en œuvre pour :
 

  1. Réduire la facture des importations : Conserver les devises à l'intérieur du pays.

  2. Soutenir les PME : Faciliter l'accès au foncier et au financement pour les entrepreneurs comme ceux rencontrés à Kango.

  3. Créer des emplois : Dynamiser le secteur agricole pour absorber la main-d'œuvre jeune.

 

 Transformer Kango en grenier de la capitale


Par sa proximité avec Libreville, le département du Komo est le laboratoire idéal de cette révolution agricole. En soutenant ces champions nationaux, le CTRI (Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions) entend transformer l'agriculture en un secteur attractif, performant et capable de garantir la sécurité alimentaire du pays face aux aléas du marché mondial.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


