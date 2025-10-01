Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Économie et Finance

Gabon : Une nouvelle stratégie pétrolière pour relancer la production en offshore profond


Alwihda Info | Par - 1 Octobre 2025


Le Gabon, par la voix de son Ministre du Pétrole et du Gaz, Sosthène Nguema Nguema, a dévoilé sa nouvelle stratégie énergétique lors de l'Africa Energy Week 2025 qui se tient au Cap. L'objectif principal est de freiner le déclin de la production nationale en relançant l’exploration en offshore profond et très profond.


Gabon : Une nouvelle stratégie pétrolière pour relancer la production en offshore profond



  Sous l’impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, Libreville s'engage à rendre son secteur pétrolier plus attractif, transparent et compétitif pour les investisseurs étrangers.
 

Mesures clés pour attirer les majors

 
Pour encourager l'investissement dans ces zones à haut risque, le gouvernement gabonais met en œuvre plusieurs mesures incitatives :
  • Suppression des bonus de signature pour les projets d’offshore profond et très profond.
  • Mise en place d’une fiscalité adaptée au risque des projets.
  • Révision du Code des hydrocarbures pour séparer clairement les régimes applicables au pétrole et au gaz.
Cette nouvelle approche vise à reconstituer les réserves du pays. Le Gabon confirme son statut d'acteur crédible de l’énergie en Afrique, étant en passe de finaliser des contrats avec les majors du secteur telles qu'ExxonMobil (dont les négociations sont très avancées) et Total.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Tchad : la jeunesse face au défi du premier stage après l'université

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

