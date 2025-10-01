Gabon : Une nouvelle stratégie pétrolière pour relancer la production en offshore profond

Mesures clés pour attirer les majors

Suppression des bonus de signature pour les projets d’offshore profond et très profond.

pour les projets d’offshore profond et très profond. Mise en place d’une fiscalité adaptée au risque des projets.

des projets. Révision du Code des hydrocarbures pour séparer clairement les régimes applicables au pétrole et au gaz.

Sous l’impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, Libreville s'engage à rendre son secteur pétrolier plus attractif, transparent et compétitif pour les investisseurs étrangers.Pour encourager l'investissement dans ces zones à haut risque, le gouvernement gabonais met en œuvre plusieurs mesures incitatives :Cette nouvelle approche vise à reconstituer les réserves du pays. Le Gabon confirme son statut d'acteur crédible de l’énergie en Afrique, étant en passe de finaliser des contrats avec les majors du secteur telles qu'ExxonMobil (dont les négociations sont très avancées) et Total.