Gabon : Une nouvelle stratégie pétrolière pour relancer la production en offshore profond

Sous l’impulsion du président Brice Clotaire Oligui Nguema, Libreville s'engage à rendre son secteur pétrolier plus attractif, transparent et compétitif pour les investisseurs étrangers.
Mesures clés pour attirer les majors
Pour encourager l'investissement dans ces zones à haut risque, le gouvernement gabonais met en œuvre plusieurs mesures incitatives :
- Suppression des bonus de signature pour les projets d’offshore profond et très profond.
- Mise en place d’une fiscalité adaptée au risque des projets.
- Révision du Code des hydrocarbures pour séparer clairement les régimes applicables au pétrole et au gaz.