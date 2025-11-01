Alwihda Info
AFRIQUE

Ghana : Les Forces Armées Ghanéennes démontrent leur puissance de feu et leur interopérabilité


Alwihda Info | Par - 2 Novembre 2025


Les Forces Armées Ghanéennes (GAF) ont testé leur préparation opérationnelle, leur expertise tactique et leur engagement envers la sécurité nationale et régionale lors de l'édition 2025 de la démonstration de puissance de feu de combat terrestre. L'exercice s'est tenu à l'École de Formation aux Opérations de Paix de l'Armée (APOTS), à Bundase, le vendredi 31 octobre 2025.


Ghana : Les Forces Armées Ghanéennes démontrent leur puissance de feu et leur interopérabilité




L’Invité d’Honneur, le Vice-Ministre de la Défense, l’Honorable Brogya Gyenfi, a félicité les GAF pour leur professionnalisme, leur discipline et leur précision tout au long de l’exercice, décrivant l’événement comme un engagement envers l’excellence opérationnelle et la sécurité nationale.




 

Engagement gouvernemental et Interopérabilité

 
Le Vice-Ministre a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à acquérir des équipements et des technologies de pointe pour les forces armées. Il a également souligné la nécessité d'améliorer constamment le bien-être des troupes (hébergement, soins de santé et conditions de service).

 
Le Général de Brigade Isaac Nicolas Paintsil, Commandant du Commandement Sud, a, quant à lui, mis en lumière l'importance de l’interopérabilité et des principes de commandement de mission dans la guerre moderne, insistant sur la nécessité d'une coordination efficace entre les domaines terrestre, aérien et maritime.

 
Il a conclu en soulignant que cet exercice apportait la preuve tangible de la capacité des GAF à répondre avec fermeté à toute menace contre la souveraineté et la stabilité nationales.
Peter Kum
