Ghana : Les Forces Armées Ghanéennes démontrent leur puissance de feu et leur interopérabilité





Engagement gouvernemental et Interopérabilité

Le Vice-Ministre a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à acquérir des équipements et des technologies de pointe pour les forces armées. Il a également souligné la nécessité d'améliorer constamment le bien-être des troupes (hébergement, soins de santé et conditions de service).





Le Général de Brigade Isaac Nicolas Paintsil, Commandant du Commandement Sud, a, quant à lui, mis en lumière l'importance de l’interopérabilité et des principes de commandement de mission dans la guerre moderne, insistant sur la nécessité d'une coordination efficace entre les domaines terrestre, aérien et maritime.





Il a conclu en soulignant que cet exercice apportait la preuve tangible de la capacité des GAF à répondre avec fermeté à toute menace contre la souveraineté et la stabilité nationales.

