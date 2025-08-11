









AFRIQUE Ghana - Sénégal : La BAD et Invest in Africa signent un accord de subvention de 850 000 $ pour stimuler les emplois verts inclusifs

Alwihda Info | Par Afdb - 11 Août 2025



En renforçant les capacités et en intégrant les microentreprises dans les chaînes de valeur vertes, le projet vise à stimuler la création d’emplois locaux et à promouvoir une participation inclusive à l’économie verte en Afrique.

La Banque africaine de développement a signé un accord de subvention de 850 000 dollars avec Invest in Africa (IIA), une organisation à but non lucratif, pour soutenir le projet MicroGREEN visant à procurer des moyens de subsistance à des groupes marginalisés et vulnérables du Ghana et du Sénégal.



Intitulée Strengthening Women, Youth, and People with Disabilities' Micro-Entrepreneurship for Green Jobs in Natural Resources (Renforcement du micro-entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des personnes handicapées au profit d’emplois verts liés aux ressources naturelles), cette initiative vise à créer jusqu’à 500 emplois verts, en se concentrant sur les secteurs de l’agroforesterie, de la pêche et de la conservation de la biodiversité. Elle est financée par le Fonds d’assistance au secteur privé africain (FAPA) de la Banque, parallèlement à un engagement initial d’un million de dollars du Fonds d’affectation spéciale multidonateurs de la Banque pour l’innovation et l’entrepreneuriat des jeunes visant à soutenir le projet sur deux ans.



Ces secteurs ciblés présentent un fort potentiel d’emplois résistants au changement climatique et nécessitent une main-d’œuvre qualifiée capable de gérer les écosystèmes et de déployer des technologies vertes.



Malgré leur potentiel, en Afrique, les femmes et les jeunes restent largement sous-représentés dans les secteurs de la croissance durable de l’Afrique. L’augmentation de leur participation, surtout dans les industries vertes qui créent de nombreux emplois, pourrait accélérer un développement économique inclusif et résilient sur tout le continent.



La subvention du FAPA financera la composante renforcement des capacités et de la chaîne de valeur du projet MicroGREEN. De nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) d’économies fragiles ou en transition comme le Ghana et le Sénégal n’ont qu’un accès limité à la formation à l’entrepreneuriat et aux services de développement commercial. Ces contraintes sont particulièrement aiguës pour les entreprises dirigées par des femmes et des jeunes et sont aggravées par le coût élevé des services et les obstacles systémiques socioéconomiques et fondés sur le genre.



Pour contribuer à surmonter ces difficultés, le projet MicroGREEN offrira une formation de qualité en entrepreneuriat, des services de développement commercial sur mesure et des programmes de mentorat pour les femmes, les jeunes et les personnes handicapées dans des secteurs basés sur l’agriculture.



En renforçant les capacités et en intégrant les microentreprises dans les chaînes de valeur vertes, le projet vise à stimuler la création d’emplois locaux et à promouvoir une participation inclusive à l’économie verte en Afrique.



Invest in Africa sera le partenaire de mise en œuvre du projet. En tant qu’organisation à but non lucratif, IIA se consacre au soutien des PME africaines en leur facilitant l’accès au marché, en développant leurs compétences et en leur donnant un meilleur accès au financement.



Le FAPA est un fonds d’affectation spéciale multidonateurs qui soutient des initiatives d’assistance technique et de renforcement des capacités alignées sur la stratégie de développement du secteur privé de la Banque africaine de développement. Le gouvernement du Japon est le principal donateur du FAPA. Depuis sa création, le FAPA a financé plus de 100 projets dans plus de 38 pays africains, engageant plus de 80 millions de dollars pour améliorer l’environnement commercial, renforcer les systèmes financiers et favoriser la croissance des micro-, petites et moyennes entreprises. Le financement du FAPA permet à la Banque de jouer un rôle plus actif dans la préparation des projets en amont, renforçant ainsi la réserve d’opérations du secteur privé susceptibles d’être financées.





