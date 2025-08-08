Ghana : le président de la BAD rend hommage aux victimes de l'accident d'hélicoptère

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a présenté ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple ghanéens suite au tragique accident d'hélicoptère survenu mercredi dernier, qui a coûté la vie à huit personnes, dont deux ministres.



« Je suis profondément attristé par cet accident d'hélicoptère qui a causé la mort de huit personnes, dont les ministres ghanéens de la Défense, Edward Omane Boamah, et de l'Environnement, Ibrahim Murtala Muhammed. C'est une nouvelle dévastatrice et une tragédie nationale », a déclaré M. Adesina dans un communiqué publié peu après l'annonce de l'accident.



« En ce moment de deuil national, mon épouse Grace et moi-même, ainsi que le personnel, la direction et les conseils d'administration [du Groupe] de la Banque africaine de développement, présentons nos plus sincères condoléances au président John Mahama, aux familles endeuillées, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement et du peuple ghanéen. » « Que Dieu vous accorde, à vous et aux familles touchées, force et réconfort ! Que les âmes des défunts reposent en paix ! »