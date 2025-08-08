Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Ghana : le président de la BAD rend hommage aux victimes de l'accident d'hélicoptère


Alwihda Info | Par Afdb - 8 Août 2025



Ghana : le président de la BAD rend hommage aux victimes de l'accident d'hélicoptère
Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a présenté ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple ghanéens suite au tragique accident d'hélicoptère survenu mercredi dernier, qui a coûté la vie à huit personnes, dont deux ministres.

« Je suis profondément attristé par cet accident d'hélicoptère qui a causé la mort de huit personnes, dont les ministres ghanéens de la Défense, Edward Omane Boamah, et de l'Environnement, Ibrahim Murtala Muhammed. C'est une nouvelle dévastatrice et une tragédie nationale », a déclaré M. Adesina dans un communiqué publié peu après l'annonce de l'accident.

« En ce moment de deuil national, mon épouse Grace et moi-même, ainsi que le personnel, la direction et les conseils d'administration [du Groupe] de la Banque africaine de développement, présentons nos plus sincères condoléances au président John Mahama, aux familles endeuillées, ainsi qu'à l'ensemble du gouvernement et du peuple ghanéen. » « Que Dieu vous accorde, à vous et aux familles touchées, force et réconfort ! Que les âmes des défunts reposent en paix ! »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/08/2025

Tchad : Moov Africa Tchad fait un don de matériel d’assainissement à la mairie de Mao

Tchad : Moov Africa Tchad fait un don de matériel d’assainissement à la mairie de Mao

Tchad : le COST accueille les athlètes de retour des Jeux africains des sports scolaires d’Alger Tchad : le COST accueille les athlètes de retour des Jeux africains des sports scolaires d’Alger 07/08/2025

Populaires

Tchad : Dr Succès Masra rejette les accusations et évoque les accords de Kinshasa et Toumaï

07/08/2025

Tchad : le procès de Succès Masra et de 74 co-inculpés s’est ouvert à N’Djamena

07/08/2025

Dr Succès Masra : "Je ne connaissais pas le village de Mandakao"

07/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter