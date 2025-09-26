Alwihda Info
AFRIQUE

Guinée : Entre ambitions énergétiques et retour à l'ordre constitutionnel, Conakry s'affirme à New York


Alwihda Info | Par - 26 Septembre 2025


New York – AG80 | Ce mercredi 24 septembre 2025, l’envoyé spécial du président de la République, le ministre secrétaire général à la Présidence, le général Amara Camara, a mené une série d’activités de haut niveau. Ces rencontres traduisent à la fois l’ambition énergétique et l’engagement diplomatique de la Guinée sur la scène internationale.


Un engagement massif pour la souveraineté énergétique

 
Dès la matinée, la Guinée s’est inscrite au cœur des débats sur l’avenir énergétique du continent en participant à la réunion de validation du Pacte National de l’Énergie, aux côtés de seize autres pays africains. Ce programme se veut une réponse concrète aux défis de développement, avec des projections ambitieuses d'ici 2030 :
  • L’accès universel à l’électricité pour plus de 7,7 millions de Guinéens ;
  • Des solutions de cuisson propre pour 4,1 millions de citoyens ;
  • Une augmentation de la capacité de production de 2 517 à 3 827 MW, dont 70 % seront issus des énergies renouvelables ;
  • La création d’un environnement attractif pour les investissements privés.
Pour matérialiser ces objectifs, la Guinée devra mobiliser 8,9 milliards de dollars, répartis entre 1,2 milliard de financements publics et 7,6 milliards provenant du secteur privé.

 
La présence guinéenne à cette rencontre, aux côtés d'institutions financières majeures (Banque mondiale, Banque africaine de développement, Bloomberg Philanthropies), traduit une volonté claire : bâtir un secteur énergétique moderne, résilient et compétitif, moteur de la souveraineté économique du pays.
 
 

Dialogue avec la CEDEAO et allocution à l'ONU

 
Dans la soirée, la délégation guinéenne a été reçue par le président de la Commission de la CEDEAO. L’organisation régionale a réaffirmé son soutien au processus de retour à l’ordre constitutionnel en Guinée, saluant au passage le bon déroulement du scrutin référendaire du 21 septembre. Ces signaux marquent une dynamique de normalisation progressive des relations entre Conakry et l’institution sous-régionale.

 
La journée s’est conclue dans l’enceinte symbolique de l’Assemblée générale des Nations Unies, où le ministre secrétaire général à la Présidence, en qualité de chef de délégation, se prépare à prendre la parole dans les prochains jours au nom du chef de l’État, le général Mamadi Doumbouya. Une intervention très attendue, qui devrait exposer la vision de la Guinée à la communauté internationale : conjuguer souveraineté énergétique, stabilité institutionnelle et ouverture au partenariat mondial. Plus que jamais, le pays affirme son ancrage diplomatique et son ambition de jouer un rôle majeur sur la scène internationale.
Peter Kum
