Guinée : Inauguration du premier Data Center national et du domaine « .GN »







La cérémonie historique a été placée sous le haut patronage du président Général Mamadi Doumbouya. Elle a été présidée par le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence et Président du Conseil national de l'ARPT. De nombreux officiels, dont le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Général Amara Camara, ont assisté à l'événement, marquant la volonté des autorités de doter la jeunesse et le pays d'outils numériques modernes.