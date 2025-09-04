La cérémonie historique a été placée sous le haut patronage du président Général Mamadi Doumbouya. Elle a été présidée par le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence et Président du Conseil national de l'ARPT. De nombreux officiels, dont le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Général Amara Camara, ont assisté à l'événement, marquant la volonté des autorités de doter la jeunesse et le pays d'outils numériques modernes.
Guinée : Inauguration du premier Data Center national et du domaine « .GN »
Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Septembre 2025
La Guinée a franchi un pas décisif vers sa souveraineté numérique avec l'inauguration de son premier Data Center national et le lancement du domaine Internet national « .GN » ce jeudi 4 septembre 2025. Cette avancée majeure ouvre une nouvelle ère technologique pour le pays.
La cérémonie historique a été placée sous le haut patronage du président Général Mamadi Doumbouya. Elle a été présidée par le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence et Président du Conseil national de l'ARPT. De nombreux officiels, dont le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Général Amara Camara, ont assisté à l'événement, marquant la volonté des autorités de doter la jeunesse et le pays d'outils numériques modernes.
