Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Guinée : Inauguration du premier Data Center national et du domaine « .GN »


Alwihda Info | Par - 5 Septembre 2025


La Guinée a franchi un pas décisif vers sa souveraineté numérique avec l'inauguration de son premier Data Center national et le lancement du domaine Internet national « .GN » ce jeudi 4 septembre 2025. Cette avancée majeure ouvre une nouvelle ère technologique pour le pays.


Guinée : Inauguration du premier Data Center national et du domaine « .GN »



La cérémonie historique a été placée sous le haut patronage du président Général Mamadi Doumbouya. Elle a été présidée par le Ministre Directeur de Cabinet de la Présidence et Président du Conseil national de l'ARPT. De nombreux officiels, dont le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Général Amara Camara, ont assisté à l'événement, marquant la volonté des autorités de doter la jeunesse et le pays d'outils numériques modernes.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/09/2025

Tchad : projet de Code pastoral, l’EEMET appelle à la tolérance et à la cohésion nationale

Tchad : projet de Code pastoral, l’EEMET appelle à la tolérance et à la cohésion nationale

Tchad : le nouveau délégué provincial de l'Éducation nationale du Lac installé dans ses fonctions Tchad : le nouveau délégué provincial de l'Éducation nationale du Lac installé dans ses fonctions 04/09/2025

Populaires

Tchad Connexion 2030 : Un plan national audacieux pour transformer le pays

04/09/2025

Éliminatoires Mondial 2026 : le sélectionneur des SAO du Tchad dévoile son onze de départ face au Ghana

04/09/2025

Tchad : un poste de contrôle au fleuve de Darasna pour sécuriser les traversées vers Am-Timan

04/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter