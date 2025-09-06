À l'occasion de cet événement, le Chef de l'État a invité tous les Guinéens à retirer leur carte et à participer massivement au scrutin. Il a souligné que ce vote est un "pas essentiel" pour consolider la gouvernance participative et construire l'avenir de la nation, en insistant sur l'importance de voter dans un climat de paix et de responsabilité.
Guinée : Lancement de la distribution des cartes d'électeurs pour le référendum
Alwihda Info | Par Peter Kum - 7 Septembre 2025
Le Président guinéen, le Général Mamadi Doumbouya, a officiellement lancé la distribution des cartes d'électeurs en retirant la sienne en personne. Ce geste marque le début de la phase finale des préparatifs en vue du référendum constitutionnel, prévu pour le 21 septembre 2025.
À l'occasion de cet événement, le Chef de l'État a invité tous les Guinéens à retirer leur carte et à participer massivement au scrutin. Il a souligné que ce vote est un "pas essentiel" pour consolider la gouvernance participative et construire l'avenir de la nation, en insistant sur l'importance de voter dans un climat de paix et de responsabilité.
|
