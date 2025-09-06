Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Guinée : Lancement de la distribution des cartes d'électeurs pour le référendum


Alwihda Info | Par - 7 Septembre 2025


Le Président guinéen, le Général Mamadi Doumbouya, a officiellement lancé la distribution des cartes d'électeurs en retirant la sienne en personne. Ce geste marque le début de la phase finale des préparatifs en vue du référendum constitutionnel, prévu pour le 21 septembre 2025.


Guinée : Lancement de la distribution des cartes d'électeurs pour le référendum




À l'occasion de cet événement, le Chef de l'État a invité tous les Guinéens à retirer leur carte et à participer massivement au scrutin. Il a souligné que ce vote est un "pas essentiel" pour consolider la gouvernance participative et construire l'avenir de la nation, en insistant sur l'importance de voter dans un climat de paix et de responsabilité.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/09/2025

​Tchad : une circulaire interdit l’ingérence dans les affaires traditionnelles et coutumières au Moyen-Chari

​Tchad : une circulaire interdit l’ingérence dans les affaires traditionnelles et coutumières au Moyen-Chari

Tchad : Une armée forgée par l’histoire et la bravoure de ses soldats Tchad : Une armée forgée par l’histoire et la bravoure de ses soldats 05/09/2025

Populaires

Tchad : L’ex-directeur commercial de la SHT arrêté par la DGRI

06/09/2025

Cameroun - Crise Anglophone : Sept militaires tués dans une attaque à Muyuka, dont une jeune recrue

06/09/2025

Sénégal : Le Ministère des Affaires étrangères sur l'enlèvement présumé de ressortissants au Mali

06/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter