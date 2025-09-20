Alwihda Info
AFRIQUE

Guinée : Le Général Mamadi Doumbouya vote au référendum constitutionnel


Alwihda Info | Par - 21 Septembre 2025


Ce référendum est une étape cruciale pour la Guinée, visant à établir une nouvelle constitution. La participation du Chef de l'État souligne l'importance de cet événement dans le processus démocratique du pays.


Le chef de l’État, le général Mamadi Doumbouya, s’est acquitté de son devoir civique ce dimanche 21 septembre 2025. Accompagné de son épouse, Mme Laurianne Doumbouya, il a voté au centre de santé de Boulbinet.

