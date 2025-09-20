AFRIQUE

Guinée : Le Général Mamadi Doumbouya vote au référendum constitutionnel

Alwihda Info | Par Peter Kum - 21 Septembre 2025

Ce référendum est une étape cruciale pour la Guinée, visant à établir une nouvelle constitution. La participation du Chef de l'État souligne l'importance de cet événement dans le processus démocratique du pays.