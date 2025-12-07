Guinée : Le Ministre Laye Sékou Camara accélère les travaux de l’axe Kagbelen–Kouriah et de la Transversale T12

Accompagné de son cabinet, de cadres du département et de représentants de la mission de contrôle, le Ministre a parcouru les différents points stratégiques des chantiers. Cette démarche réaffirme la volonté du MITP de maintenir un suivi rigoureux et continu des projets routiers prioritaires.







Lors des échanges avec les équipes techniques mobilisées sur le terrain, M. Camara a invité les entreprises à accélérer davantage le rythme des travaux.



Le Ministre a insisté sur l'importance de rendre la route Kagbelen–Kouriah rapidement praticable, si possible même avant l’achèvement complet du chantier.







Cette exigence vise à garantir la qualité des ouvrages et le respect des délais, tout en améliorant sans attendre les conditions de circulation pour les usagers.

