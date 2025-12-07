Alwihda Info
AFRIQUE

Guinée : Le Ministre Laye Sékou Camara accélère les travaux de l’axe Kagbelen–Kouriah et de la Transversale T12


Alwihda Info | Par - 7 Décembre 2025


Le Ministre des Infrastructures et des Travaux Publics (MITP), M. Laye Sékou Camara, a effectué ce samedi 6 décembre 2025 une visite de suivi rapproché sur les chantiers de l’axe stratégique Kagbelen–Kouriah et de la Transversale T12. L'objectif était de s’enquérir du niveau réel d’avancement des travaux.


Accompagné de son cabinet, de cadres du département et de représentants de la mission de contrôle, le Ministre a parcouru les différents points stratégiques des chantiers. Cette démarche réaffirme la volonté du MITP de maintenir un suivi rigoureux et continu des projets routiers prioritaires.

 

Lors des échanges avec les équipes techniques mobilisées sur le terrain, M. Camara a invité les entreprises à accélérer davantage le rythme des travaux.

 

 

Le Ministre a insisté sur l'importance de rendre la route Kagbelen–Kouriah rapidement praticable, si possible même avant l’achèvement complet du chantier.

 

Cette exigence vise à garantir la qualité des ouvrages et le respect des délais, tout en améliorant sans attendre les conditions de circulation pour les usagers.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


