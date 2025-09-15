Alwihda Info
AFRIQUE

Guinée : Le Premier ministre à la fête de la pomme de terre au stade préfectoral de Mali


Alwihda Info | Par - 15 Septembre 2025


Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a été accueilli par une foule nombreuse au stade préfectoral de Mali à l'occasion de la 32ème édition de la fête de la pomme de terre, ce 14 septembre 2025.


Un appel à l'engagement citoyen et au vote

 
Le parrain de l'événement, l'ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré, a salué l'engagement de la jeunesse locale. La ministre de l'Agriculture, Mariama Ciré Sylla, a quant à elle rappelé que Mali est le berceau de la culture de la pomme de terre en Guinée et a exhorté la population à transformer sa mobilisation en action en votant "OUI" au référendum constitutionnel du 21 septembre.

 
La présence du chef du gouvernement à cette fête est perçue comme un signe d'encouragement aux initiatives agricoles locales et aux réformes gouvernementales visant à renforcer l'unité nationale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


