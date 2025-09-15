Guinée : Le Premier ministre à la fête de la pomme de terre au stade préfectoral de Mali





Un appel à l'engagement citoyen et au vote

Le parrain de l'événement, l'ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré, a salué l'engagement de la jeunesse locale. La ministre de l'Agriculture, Mariama Ciré Sylla, a quant à elle rappelé que Mali est le berceau de la culture de la pomme de terre en Guinée et a exhorté la population à transformer sa mobilisation en action en votant "OUI" au référendum constitutionnel du 21 septembre.





La présence du chef du gouvernement à cette fête est perçue comme un signe d'encouragement aux initiatives agricoles locales et aux réformes gouvernementales visant à renforcer l'unité nationale.