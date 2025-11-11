Guinée : inauguration du projet intégré Simandou, un tournant historique pour le pays

La Guinée a franchi une étape majeure de son développement économique avec l’inauguration officielle du mégaprojet intégré Simandou, un chantier colossal qui réunit l’exploitation minière, la construction d’un chemin de fer et d’un port maritime.



La cérémonie, organisée au port de Morébaya, s’est tenue en présence du président de la République, Mamadi Doumbouya, entouré de plusieurs chefs d’État africains, de membres du gouvernement et de partenaires internationaux. Parmi les invités de marque figuraient notamment Paul Kagame, président du Rwanda, Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon, le vice-Premier ministre chinois Liu Guozhong, le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé, ainsi que le Premier ministre sierra-léonais David Moinina Sengeh.



Ce projet monumental, évalué à plus de 20 milliards de dollars américains, symbolise la concrétisation de plus de deux décennies d’efforts, et marque l’entrée de la Guinée parmi les grands exportateurs mondiaux de minerai de fer. Pour le président Mamadi Doumbouya, Simandou représente « une Guinée souveraine, prospère et actrice du développement mondial ». Le projet intégré Simandou associe le gisement minier, le chemin de fer long de plus de 650 kilomètres reliant les mines au port de Morébaya, et un port moderne capable d’exporter le minerai vers les marchés mondiaux.



Il repose sur un partenariat stratégique entre l’État guinéen et des géants internationaux tels que Baowu Steel, Chinalco, Rio Tinto et Winning International. La Compagnie du TransGuinéen (CTG), créée en 2022, joue un rôle clé dans la mise en œuvre du projet. Regroupant des experts guinéens et internationaux, la CTG assure la maîtrise nationale des infrastructures, garantissant à la Guinée une participation directe de 15 % dans l’ensemble du projet.



Ce projet d’envergure devrait stimuler la croissance économique, favoriser l’intégration régionale et créer des milliers d’emplois directs et indirects. Le gisement de Simandou, considéré comme l’un des plus riches au monde avec une teneur en fer de 65 %, contribuera également à la transition énergétique mondiale, en fournissant des matières premières essentielles à la production d’acier décarboné.



Selon Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet du président et président du Comité stratégique Simandou 2040, « Simandou n’est pas seulement un projet minier : c’est le moteur d’une transformation nationale et le symbole d’un avenir de prospérité partagée ». Avec le lancement de Simandou, la Guinée entre dans une nouvelle ère économique, s’affirmant désormais comme un acteur clé de l’économie verte et industrielle en Afrique de l’Ouest.