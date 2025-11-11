Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Guinée : inauguration du projet intégré Simandou, un tournant historique pour le pays


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 12 Novembre 2025



Guinée : inauguration du projet intégré Simandou, un tournant historique pour le pays
La Guinée a franchi une étape majeure de son développement économique avec l’inauguration officielle du mégaprojet intégré Simandou, un chantier colossal qui réunit l’exploitation minière, la construction d’un chemin de fer et d’un port maritime.

La cérémonie, organisée au port de Morébaya, s’est tenue en présence du président de la République, Mamadi Doumbouya, entouré de plusieurs chefs d’État africains, de membres du gouvernement et de partenaires internationaux. Parmi les invités de marque figuraient notamment Paul Kagame, président du Rwanda, Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon, le vice-Premier ministre chinois Liu Guozhong, le Premier ministre ivoirien Robert Beugré Mambé, ainsi que le Premier ministre sierra-léonais David Moinina Sengeh.

Ce projet monumental, évalué à plus de 20 milliards de dollars américains, symbolise la concrétisation de plus de deux décennies d’efforts, et marque l’entrée de la Guinée parmi les grands exportateurs mondiaux de minerai de fer. Pour le président Mamadi Doumbouya, Simandou représente « une Guinée souveraine, prospère et actrice du développement mondial ». Le projet intégré Simandou associe le gisement minier, le chemin de fer long de plus de 650 kilomètres reliant les mines au port de Morébaya, et un port moderne capable d’exporter le minerai vers les marchés mondiaux.

Il repose sur un partenariat stratégique entre l’État guinéen et des géants internationaux tels que Baowu Steel, Chinalco, Rio Tinto et Winning International. La Compagnie du TransGuinéen (CTG), créée en 2022, joue un rôle clé dans la mise en œuvre du projet. Regroupant des experts guinéens et internationaux, la CTG assure la maîtrise nationale des infrastructures, garantissant à la Guinée une participation directe de 15 % dans l’ensemble du projet.

Ce projet d’envergure devrait stimuler la croissance économique, favoriser l’intégration régionale et créer des milliers d’emplois directs et indirects. Le gisement de Simandou, considéré comme l’un des plus riches au monde avec une teneur en fer de 65 %, contribuera également à la transition énergétique mondiale, en fournissant des matières premières essentielles à la production d’acier décarboné.

Selon Djiba Diakité, ministre directeur de cabinet du président et président du Comité stratégique Simandou 2040, « Simandou n’est pas seulement un projet minier : c’est le moteur d’une transformation nationale et le symbole d’un avenir de prospérité partagée ». Avec le lancement de Simandou, la Guinée entre dans une nouvelle ère économique, s’affirmant désormais comme un acteur clé de l’économie verte et industrielle en Afrique de l’Ouest.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/11/2025

Tchad : lancement officiel de la 9ᵉ édition du Mois du Livre et de la Lecture au CLAC de Mao

Tchad : lancement officiel de la 9ᵉ édition du Mois du Livre et de la Lecture au CLAC de Mao

Tchad : l’Université Toumaï offre des tables-bancs à l’école de Djara dans le Kanem-Est Tchad : l’Université Toumaï offre des tables-bancs à l’école de Djara dans le Kanem-Est 11/11/2025

Populaires

Tchad : accident mortel à N’Djamena, le chauffeur d’un général reconnu coupable et condamné

11/11/2025

Tchad-PND : le FMI et la BEAC réaffirment leur soutien au Tchad

11/11/2025

Tchad : au Ouaddaï, un mort et cinq blessés dans une attaque à Andangoul

11/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ?

Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? Tchad : Les influenceurs motivent-ils vraiment les jeunes ou les font-ils rêver à vide ? 10/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter