AFRIQUE

Guinée : le gouvernement renforce les capacités des sous-préfectures avec 332 véhicules de fonction


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Septembre 2025



Guinée : le gouvernement renforce les capacités des sous-préfectures avec 332 véhicules de fonction
Le Premier ministre Amadou Oury Bah, a procédé mardi dernier, à la remise officielle de 332 véhicules de fonction aux sous-préfets de la République de Guinée.

Cette dotation logistique, inédite depuis la première République, marque une étape historique dans la refondation de l’État et la modernisation de l’administration territoriale.

Elle traduit la vision du chef de l’État qui place la restauration de l’autorité de l’État et la proximité avec les citoyens au cœur de son action. Dans son allocution, le Premier ministre a salué « un geste hautement significatif » qui va renforcer la mobilité, l’efficacité et la capacité d’intervention des sous-préfets sur l’ensemble du territoire national.

Il a rappelé que ces véhicules constituent des instruments de gouvernance et de développement, destinés à améliorer les conditions de travail des administrateurs territoriaux, et à renforcer la présence de l’État dans les zones les plus reculées.



