Guinée : réception des premiers navires pour l’exportation du minerai de fer au port de Morebaya

Le président du Comité stratégique de Simandou, ministre directeur de cabinet de la Présidence Djiba Diakité, a présidé, le dimanche 2 novembre 2025, la cérémonie officielle de réception des premiers navires de transport du minerai de fer au port de Morebaya, à Forécariah.



Il était accompagné du ministre secrétaire général de la Présidence, le général Amara Camara, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, du Comité Stratégique et des représentants des partenaires industriels. L’arrivée de ces navires marque l’une des dernières étapes avant le lancement de l’expédition du minerai de fer vers les marchés mondiaux, prévue avant fin 2025.



Les membres du Comité Stratégique et les partenaires industriels ont tous salué l’aboutissement de plusieurs mois de négociations, de compromis et de partenariats stratégiques, couronnant près de trois années de travaux intensifs depuis la relance effective du mégaprojet Simandou, en mars 2023, jusqu’à la signature des derniers accords sur le transport maritime le 22 octobre 2025.



Les navires réceptionnés sont au nombre de deux, baptisés Köma, du nom du village natal du président de la République de Guinée Mamadi Doumbouya, et Sanfina, village d’origine du président du Comité stratégique M. Djiba Diakité. Au total, 23 navires sont attendus, chacun ayant une capacité de 12 000 tonnes de minerai de fer. Le port de Morebaya se distingue par sa modernité : 30 lignes de contrôle ;16 kilomètres de convoyeurs à bande ; 4 car dumpers (culbuteurs); 6 stack reclaimers (récupérateurs) ; 4 shiploaders (chargeurs de navires), ainsi qu’un complexe de 16 bâtiments modernes comprenant cantine, logements, bureaux, centre de rapports et services de douane.



Par ailleurs, 7 000 wagons de 81 tonnes chacun au total sont attendus, permettant à chaque train de transporter plus de 80 000 tonnes de minerai fer. Avec le lancement imminent de l’exportation du minerai de fer de Simandou, la Guinée s’apprête à devenir un acteur majeur sur le marché mondial du fer, tout en contribuant à la décarbonation de l’économie mondiale grâce à la haute teneur de son minerai.



Pour le ministre des Mines, cette réception des navires constitue le dernier jalon de la chaîne logistique qui transportera le minerai de fer du Simandou vers les marchés internationaux, scellant ainsi la matérialisation concrète du rêve industriel guinéen. Bientôt, le TransGuinéen (CTG) assurera le transport du minerai de fer jusqu’à 120 millions de tonnes par an sur les deux prochaines années.



En reliant les blocs miniers 1 et 2 de Baowu/WCS à Kérouané, ainsi que les blocs 3 et 4 de Rio Tinto/Chinalco au port de Moribaya, le TransGuinéen jouera un rôle déterminant dans la dynamisation des régions traversées et dans la structuration de l’économie nationale.



Cet ambitieux projet s’inscrit dans le cadre d’un engagement contractuel clair prévu par la convention de co-développement : faire de la transformation locale du minerai de Simandou une priorité absolue, dans une approche économique durable et gagnant-gagnant, visant à renforcer la chaîne de valeur nationale. À cet effet, les études complètes pour la mise en place d’une aciérie devront être achevées dans un délai de deux ans après la première mise en production destinée au marché international.